Stellantis, Uber, NVIDIA і Foxconn створять глобальний сервіс безпілотних таксі

Компанії Stellantis, Uber, NVIDIA та Foxconn оголосили про партнерство для запуску глобального сервісу безпілотних таксі.
Stellantis виготовлятиме автомобілі, NVIDIA та Foxconn відповідатимуть за апаратну й програмну частину автономного керування, а Uber інтегрує готові машини у свою платформу для перевезень.
Stellantis зазначає, що її модульні платформи K0 Medium Size Van і STLA Small вже «готові до автономного керування» та дозволяють гнучке компонування салону для кількох пасажирів. За керування відповідатиме система NVIDIA Drive AGX Hyperion 10 із фірмовим ПЗ DriveOS. Foxconn, зі свого боку, займатиметься апаратною інтеграцією та електронними компонентами.

Коли з’являться перші безпілотники

Серійне виробництво заплановане на 2028 рік. Uber планує розгорнути перші 5 тисяч роботаксі у США, після чого сервіс вийде на інші ринки.
За матеріалами:
mezha.media
