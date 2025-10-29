Stellantis, Uber, NVIDIA і Foxconn створять глобальний сервіс безпілотних таксі
Компанії Stellantis, Uber, NVIDIA та Foxconn оголосили про партнерство для запуску глобального сервісу безпілотних таксі.
Stellantis виготовлятиме автомобілі, NVIDIA та Foxconn відповідатимуть за апаратну й програмну частину автономного керування, а Uber інтегрує готові машини у свою платформу для перевезень.
Stellantis зазначає, що її модульні платформи K0 Medium Size Van і STLA Small вже «готові до автономного керування» та дозволяють гнучке компонування салону для кількох пасажирів. За керування відповідатиме система NVIDIA Drive AGX Hyperion 10 із фірмовим ПЗ DriveOS. Foxconn, зі свого боку, займатиметься апаратною інтеграцією та електронними компонентами.
Коли з’являться перші безпілотники
Серійне виробництво заплановане на 2028 рік. Uber планує розгорнути перші 5 тисяч роботаксі у США, після чого сервіс вийде на інші ринки.
Поділитися новиною
Також за темою
Stellantis, Uber, NVIDIA і Foxconn створять глобальний сервіс безпілотних таксі
Україна може приєднатися до космічної програми ЄС Govsatcom
Чому відмова від підписання постанови ПДР не скасовує штраф
Альтман розробляє неінвазивний мозковий інтерфейс як альтернативу Neuralink Маска
Grokipedia запрацювала: що може запропонувати конкурент «Вікіпедії» від Маска
Обов’язковий техогляд авто: що потрібно знати водіям