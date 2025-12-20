0 800 307 555
Технології&Авто
5 найкращих кросоверів до 20 тис. доларів (фото)
Кросовери залишаються одним із найпопулярніших типів легкових автомобілів у світі. Водії цінують такі моделі за практичність і можливість виїжджати за межі доріг. Проте, через величезне розмаїття подібних автомобілів не так і просто вибрати оптимальну модель.
У SlashGear назвали 5 найкращих кросоверів, які можна купити на вторинному ринку в США до 20 000 доларів. Цей рейтинг заснований на дослідженні, проведеному Consumer Reports.

5 найкращих кросоверів до 20 000 доларів

Toyota Highlander 2016 року випуску

У виданні зазначили, що Toyota Highlander четвертого покоління перевершує багатьох конкурентів.
Експерти похвалили цей кросовер за низьку витрату палива гібридної модифікації, а також за просторий інтер’єр.
5 найкращих кросоверів до 20 тис. доларів (фото)
Крім того, Toyota Highlander має високі оцінки за безпеку і пропонується з трьома рядами сидінь. Також у виданні поділилися, що цей кросовер пропонує доволі високий рівень комфорту.

Hyundai Tucson 2021 року випуску

У виданні розповіли, що Hyundai Tucson зарекомендував себе як добре оснащений, просторий і якісно зібраний сімейний кросовер.
Модель третього покоління пропонувалася з різними силовими установками на вибір, включаючи 2,4-літровий бензиновий атмосферний двигун, на який експерти рекомендують звернути увагу.
5 найкращих кросоверів до 20 тис. доларів (фото)
Також у виданні зазначили, що Hyundai Tucson дешевший за багатьох конкурентів, але має багате оснащення та практичний інтер’єр. Ба більше, за даними Consumer Reports, цей кросовер дуже надійний.

Subaru Crosstrek 2020 року випуску

У виданні поділилися, що Subaru Crosstrek має повний привід і відмінні характеристики. Це доволі компактний кросовер, що являє собою щось середнє між субкомпактним хетчбеком і позашляховиком.
5 найкращих кросоверів до 20 тис. доларів (фото)
Також у виданні зазначили, що Subaru Crosstrek має низьку витрату пального. Окремо експерти згадали приємну керованість цього авто.

Kia Sportage 2021 року випуску

Kia Sportage розділяє платформу та силові установки з Hyundai Tucson, завдяки чому цей кросовер також має практичний інтер’єр та низьку витрату пального. Очевидно, що в Consumer Reports високо оцінили і надійність цієї моделі.
5 найкращих кросоверів до 20 тис. доларів (фото)
У виданні нагадали, що Kia Sportage доступний із повним приводом. Він розширює можливості кросовера.

Lexus NX 2017 року випуску

Компактний преміальний кросовер Lexus NX розділяє платформу з популярним Toyota RAV4. Завдяки цьому модель має високий рівень надійності та просторий інтер’єр.
5 найкращих кросоверів до 20 тис. доларів (фото)
У виданні розповіли, що Lexus NX пропонує якісний інтер’єр і багате оснащення. Також це досить комфортна модель.
За матеріалами:
УНІАН
Авто
