У Мінфіні повідомили, скільки коштів направили на соціальні виплати цього року (інфографіка) — Finance.ua

У Мінфіні повідомили, скільки коштів направили на соціальні виплати цього року (інфографіка) Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

У Мінфіні повідомили, скільки коштів направили на соціальні виплати цього року (інфографіка)

На соціальні виплати у січні 2024 року з державного бюджету спрямували 36,92 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

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За даними Мінфіну, з 36,92 млрд грн соціальних виплат направили 20,9 млрд грн на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій та дефіциту коштів Пенсійного фонду.

На соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, виділили 8,5 млрд грн. Допомогу отримали близько 470 тис. осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, а також понад 2,5 млн осіб на проживання внутрішньо переміщеним особам.

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На підтримку малозабезпечених сімей виділили 1,0 млрд грн, зокрема на виплату понад 155 тис. малозабезпечених сімей; 4,7 млрд грн — на надання пільг і житлових субсидій громадянам, зокрема на виплату понад 3,2 млн домогосподарствам пільг і житлових субсидій; 1,8 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї.

«Завдяки міжнародній підтримці Уряду вдається забезпечувати, зокрема, соціальну підтримку наших громадян в умовах війни. Виплати здійснюються вчасно та у повному обсязі. У цьому році видатки на соціальну підтримку населення є другими за величиною після обсягів видатків на безпеку і оборону», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

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Нагадаємо, в Україні влада обіцяє зберегти всі соціальні виплати у разі, якщо ситуація з допомогою від Сполучених Штатів буде критичною. Планують скоротити фінансування за іншими напрямами.

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