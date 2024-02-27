Які виплати отримають українські пенсіонери без стажу — Finance.ua

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Які виплати отримають українські пенсіонери без стажу

Казна та Політика
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Які виплати отримають українські пенсіонери без стажу
Які виплати отримають українські пенсіонери без стажу
Пенсію за законом отримують лише ті літні громадяни, які мають достатній стаж. Тим, хто не набрав необхідний трудовий вік, буде надаватися соціальна допомога.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на ухвалу Кабінета міністрів.
Громадянам, які мають настав вік пенсійного виходу, але не набрали достатнього трудового стажу, передбачено отримання соціальної допомоги згідно із законодавством.
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Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, ця допомога надається особам, які мають менше ніж 15 років трудового стажу. Максимальний розмір допомоги складає 3028 гривень.
Сума допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців.
Особи, які мають право на отримання цієї допомоги, повинні звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання або реєстрації.
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При цьому необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний номер, довідку про страховий стаж (що надається Пенсійним фондом за запитом), інформацію про доходи та майновий стан кожного члена сім'ї за останні півроку, а також заповнену заяву.
Важливо зауважити, що соціальну допомогу перераховують кожні шість місяців.
За матеріалами:
РБК-Україна
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