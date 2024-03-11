Чи будуть блокувати рахунки пенсіонерам, що не пройшли ідентифікацію — Finance.ua

Чи будуть блокувати рахунки пенсіонерам, що не пройшли ідентифікацію Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Чи будуть блокувати рахунки пенсіонерам, що не пройшли ідентифікацію

Пенсіонери-ВПО «першої хвилі» (тобто ті, хто перемістився до 24.02.2022) повинні кожні 6 місяців проходити ідентифікацію задля продовження виплати пенсії.

Фахівці Юридичного порадника для ВПО розповіли , чи справді блокують рахунки тим пенсіонерам, які не пройшли ідентифікацію.

не відповідає дійсності. Як повідомляє Міністерство соціальної політики України , розповсюджувана ЗМІ інформація про блокування банківських карток таких пенсіонерів через відсутність руху коштів на них

Причин тому декілька:

в нормативних актах, які регулюють сферу соціального забезпечення, немає жодної норми, яка б передбачала таке блокування;

Мінсоцполітики не має ані повноважень, ані технічної можливості впливати на діяльність банків щодо блокування банківських карток.



Чи означає це, що рахунок не може бути заблокований? Ні. Блокування рахунків, на яких тривалий час відсутній рух коштів, здійснюється банками на підставі їх внутрішніх правил. Однак це не сфера впливу держави.

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«Якщо пенсіонер з числа внутрішньо переміщених осіб, який став на облік як ВПО до 24.02.2022 року, не користується своєю банківською карткою протягом тривалого періоду (не менше 6 місяців) і по такій картці немає руху коштів, пенсія такій особі продовжує нараховуватись, але до моменту зʼясування обставин не перераховується на її картковий рахунок», — зазначають юристи.

Навіщо взагалі ця ідентифікація

Сенс процедури полягає у тому, що значна частина пенсіонерів з числа ВПО до 24.02.2022 року, проживає на тимчасово окупованій території. Тож у такій ситуації держава не має можливості зʼясувати інформацію щодо того, чи власник картки не втратив до неї доступ (і нею згодом можуть скористатися шахраї) і чи є людина живою. Саме тому, для продовження виплат таким особам, було прийняте рішення проводити ідентифікацію отримувачів пенсії.

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Що відбувається з пенсією, якщо рахунок заблокований банком

До моменту, поки пенсіонер не підтвердить свою особу — тобто, не пройде ідентифікацію, пенсія і далі нараховується Пенсійним фондом, але не перераховується на картку. Як тільки людина виходить на зв’язок і підтверджує свою особу, нараховані виплати перераховуються такому пенсіонеру на його рахунок.

Довідка Finance.ua:

Нагадуємо, до 31 березня 2024 року вказаним вище особам необхідно пройти ідентифікацію в один з доступних способів:

особисто звернутися із документом, що посвідчує особу до сервісних центрів Пенсійного фонду;

авторизуватися в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою електронного підпису «Дія.Підпис»;



у разі проживання за кордоном особисто звернутися до закордонної дипломатичної установи України для посвідчення факту, що особа є живою;



пройти ідентифікацію по відеоконференцзв'язку.



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