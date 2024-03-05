В Україні вперше проіндексували пенсії для всіх категорій пенсіонерів одночасно — Finance.ua

В Україні вперше проіндексували пенсії для всіх категорій пенсіонерів одночасно Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

В Україні вперше проіндексували пенсії для всіх категорій пенсіонерів одночасно

З 1 березня 2024 року вперше для всіх категорій пенсіонерів індексацію проведено одночасно.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Видатки на індексацію пенсій та збільшення надбавок, доплат і підвищень до пенсій буде здійснено у межах видатків бюджету Пенсійного фонду та коштів, передбачених у держбюджеті на пенсійне забезпечення на 2024 рік.

Читайте також Індексація пенсій: у кого не зростуть виплати у березні 2024 року

«Це уже третя індексація пенсій з початку війни. З 1 березня зростання пенсії кожного пенсіонера буде індивідуальним і стосуватиметься більше 10 мільйонів українців. Оскільки одним із завдань індексації є покращення матеріального стану пенсіонерів, справедливим, на думку Мінфіну, є забезпечення індексації пенсій громадянам, які отримують найменші виплати.

Розуміємо, що пенсії є основним джерелом існування наших пенсіонерів і їх виплата є пріоритетним зобов’язанням перед людьми поважного віку, тому попри війну продовжуємо забезпечувати її вчасну виплату", — прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Довідка Finance.ua:

у 2024 році Уряд прийняв постанову Кабінету Міністрів України «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році», згідно з якою коефіцієнт індексації становить майже 8%;

в середньому пенсії зростуть на 322 грн, а середня пенсія в Україні становитиме 5 717 гривень;

також з 1 березня підвищено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 2 093 грн до 2 361 гривні. Це дозволить збільшити розміри надбавок, доплат і підвищень до пенсій, які обчислюються із розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.