Індексація пенсій: у кого не зростуть виплати у березні 2024 року — Finance.ua
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Індексація пенсій: у кого не зростуть виплати у березні 2024 року

Особисті фінанси
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Індексація пенсій: у кого не зростуть виплати у березні 2024 року
Індексація пенсій: у кого не зростуть виплати у березні 2024 року
У березні планують провести чергову індексацію пенсій, але виплати збільшать не всім.
Про це пише 24 Канал.
Наразі не відомо, який буде розмір індексації. У Мінсоцполітики припустили, що вона становитиме 13%. Кінцеве рішення щодо цього питання приймуть до кінця лютого.
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Законодавство передбачає таку формулу розрахунку величини індексації - 50% від інфляції у 2023 році + 50% від середнього за три останні роки зростання заробітних плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).
Перша цифра — вже оприлюднена Держстатом: 50% від річної інфляції 2023 року (12,9%).
По другій — вже маємо дві з трьох розрахункових величин (зростання зарплат за періоди 2021/2020 і 2022/2021), а останню (2023/2022) остаточно порахують у середині лютого.

Хто не отримає індексацію:

  • ті, хто вийшов на пенсію менш як 3 роки тому;
  • отримує високі пенсії;
  • отримує розрахункову пенсію, яка нижча за мінімальну.
У останньому випадку, держава доплачує пенсіонерам, чиї виплати недотягують до мінімальних, аби вони вирівнялися. Після індексації сума збільшення просто замінить доплату від держави, тому фактично для таких осіб нічого не зміниться.
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Нагадаємо, загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 січня 2024 року становила 8,383 млн осіб. Інші 2,134 млн пенсіонерів отримували виплати через «Укрпошту». Найбільше пенсіонерів отримують виплати в ПриватБанку — 56,1%.
За матеріалами:
Телеканал 24
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