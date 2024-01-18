Хто з пенсіонерів отримає 360 гривень додатково до пенсії — Finance.ua

Хто з пенсіонерів отримає 360 гривень додатково до пенсії Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

Хто з пенсіонерів отримає 360 гривень додатково до пенсії

У той час як в Україні із 1 січня підвищили пенсії, окрім березневої індексації також передбачено підвищення пенсій на 360 грн до 3200 грн для тих, хто виконав певні умови. Підвищення відбудеться у квітні 2024-го.

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Як пише OBOZ.UA, підвищення зачепить тих українців, які досягли віку 65 років та мають повний стаж.

Для чоловіків це 35 років, а для жінок — 30 років. За законом, такі українці мають право на окремі гарантії.

Так, розмір їхньої пенсії не може бути меншим, ніж 40% мінімальної зарплати. Мінімальна зарплата з квітня 2024 року збільшиться з 7100 до 8000 грн. Як результат, підвищать також виплати для зазначених категорій.

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Осучаснення відбудеться у березні

Індексація пенсій відбудеться у березні 2024 року. Раніше її провести неможливо, тому що дані статистики надходять не раніше лютого. Без статистики розрахувати точний розмір індексації неможливо. За формулою розмір індексації рахують так:

50% інфляції за 2023 рік + 50% середнього зростання зарплати (річного з урахуванням останніх 36 місяців).

Точний розмір сказати складно, однак і в Мінфіні, і в Мінсоці очікують, що це буде близько 13%. Проте це не означає, що всі пенсії підвищать саме на 13%.

Розмір збільшення залежить і від інших факторів:

підвищуватимуть «голу пенсію». Це розмір виплати, який розрахували за такою формулою. І розмір пенсії за формулою може бути меншим, ніж фактичний. В Україні пенсії збільшують і за віковими категоріями, і за стаж. Тож деякі українці замість збільшення у 13% можуть отримати підвищення лише, наприклад, на 7%.

не підвищуватимуть пенсії, які не встигли «застаріти». Індексація потрібна для того, щоб осучаснити пенсії, призначені багато років тому. Українці, які отримали виплати минулого і навіть позаминулого року, найімовірніше, залишаться без березневої індексації.

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