Мінфін і Мінекономіки повідимили, до якого року Україна потребує плану зовнішнього фінансування — Finance.ua

Мінфін і Мінекономіки повідимили, до якого року Україна потребує плану зовнішнього фінансування Сьогодні 20:00 — Казна та Політика

Мінфін і Мінекономіки повідимили, до якого року Україна потребує плану зовнішнього фінансування

Партнерам Координаційної платформи донорів та Україні для подолання макроекономічних ризиків і підтримання макроекономічної стабільності необхідно розробити довгостроковий, до 2027 року, план зовнішнього фінансування і підтримки в негрошовій формі, таким вбачають перший пріоритет економічної політики міністерства економіки і фінансів України.

«Хоча реформи, викладені в Матриці реформ, є необхідними, їх самих по собі недостатньо для більш швидкого економічного відновлення. Україна потребуватиме допомоги від партнерів для реалізації додаткових заходів як у сфері реформ, так і в інших сферах, щоб реалізувати своє бачення», — вказали Мінекономіки та Мінфін у спільно підготовленому Звіті про пріоритети економічної політики, спрямованої на забезпечення економічного зростання.

Другим пріоритетом вони назвали сприяння більш швидкому відновленню шляхом усунення основних обмежень — забезпечення протиповітряної оборони, задоволення енергетичних потреб, забезпечення стабільного та передбачуваного доступу до зовнішніх ринків, подолання дефіциту робочої сили та відновлення критично важливої логістики (SEAL+).

На думку Мінекономіки та Мінфіну, необхідні заходи з лібералізації ринків, визначені в часі та обсязі, а також доступ до фондів ЄС.

«Загалом логіка переговорів про вступ має забезпечити, щоб українська економіка і суспільство відчували відчутні переваги „на ходу“, ще до офіційного приєднання до Європейського Союзу. Україна має прагнути до швидкого і прискореного процесу інтеграції», — зазначається у звіті.

Як вважають його автори, третім пріоритетом є розширення потенціалу зростання шляхом доповнення необхідних структурних реформ зобов’язаннями партнерів з інвестицій та передання технологій, які сприятимуть підвищенню продуктивності та накопиченню капіталу, з конкретними строками та обсягами, визначеними в часі.

Мінекономіки та Мінфін зазначили, що План України в рамках Ukraine Facility є гарним прикладом такого підходу, коли виконання реформ та інвестиційних індикаторів Плану стимулює як зовнішню бюджетну підтримку, так і приплив фінансування та інвестицій для приватного сектору.

«Доповнення таких заходів фактичним припливом зовнішнього фінансування та переданням технологій через партнерства та спільні підприємства між Україною, ЄС та країнами G7 значно покращить продуктивність економіки», — йдеться у звіті.

Його автори нагадали, що пріоритетними галузями розвитку, як зазначено в Плані України та на засіданнях Координаційної платформи донорів, є енергетика, транспорт, агропромисловий комплекс, критичні матеріали, цифрова трансформація.

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Водночас наголошується, що хоча зовнішні донори й надалі залишатимуться важливим джерелом фінансування, існує потреба в більшій самостійності у формуванні податкових і неподаткових надходжень для забезпечення фінансування бюджету з огляду на постійні високі потреби, пов’язані з обороною.

«Ми розпочали підготовку Бюджетної декларації на 2025−27 роки, що буде основою для підготовки бюджету на 2025 рік. Ми зобов’язуємося залучити належні додаткові доходи для задоволення подальших потреб, пов’язаних з обороною, та впроваджувати реформи, що підвищують ефективність необоронних видатків, включно з тими, що підсилюють ефективність системи соціального захисту, підвищують дієвість системи освіти та пом’якшують фіскальні ризики в пенсійній системі», — зазначено у звіті.

Його автори декларують, що Україна продовжить вживати заходів для скорочення неоподатковуваних податком видів діяльності в значній тіньовій економіці, а також зосереджуватися на заходах, спрямованих на збільшення надходжень до бюджету та зменшення корупційних загроз у сфері митного адміністрування.

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