Міноборони повідомило, представників яких професій найбільше бракує на фронті — Finance.ua

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Міноборони повідомило, представників яких професій найбільше бракує на фронті

Особисті фінанси
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Міноборони повідомило, представників яких професій найбільше бракує на фронті
Міноборони повідомило, представників яких професій найбільше бракує на фронті
На фронті є велика потреба у військових медиках, і для їх набору через рекрутингові центри передбачена окрема програма, що дозволяє особам з медичною освітою швидко стати військовими лікарями з офіцерськими званнями.
Про це повідомив уповноважений представник міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець у коментарі УНН.
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«Потреба велика, окрема програма для них передбачена. Мета яка: якщо людина має медичну освіту, то передбачені певні механізми, це доведено до всіх рекрутерів, що якщо ти медик, то в першу чергу тобі пропонується і в тебе всі шанси потрапити на посаду яка передбачає медичні знання, тобто бути медиком, але вже військовим», — йдеться у повідомленні.
За словами представника Міноборони, для тих хто має вищу освіту передбачений достатньо прискорений та простий процес для того, щоб стати офіцером.
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«Для тих хто має вищу освіту ще передбачений достатньо прискорений та простий процес поєднання онлайн-офлайн, щоб ти ще став офіцером. Тобто цивільна людина з вищою медичною освітою — лікар фактично, може швидко протягом півтора місяця стати офіцером, лікарем військовим із зовсім іншими повноваженнями і функціональними обов’язками, але він так само буде лікарем, лікувати людей, але вже військових», — розповів Бежевець.
Бежевець пояснив, що склалося так, що останні роки дуже багато медичних працівників не мали військової кафедри й відповідно не мають звання. Відповідно вони не мажуть обіймати посади лікарські, й максимально, що їм «світить» — це санітар-стрілець, але все змінилося, і зараз можна отримати дуже спрощено звання.

Довідка Finance.ua:

  • Міністерство оборони запустило проєкт з рекрутингу операторів безпілотників. Набір громадян, які бажають служити операторами БПЛА, відбуватиметься через Центри рекрутингу української армії;
  • під час воєнного стану військовослужбовці можуть полишити військову службу лише за певних обставин. Фахівці Безоплатної правничої допомоги згрупували перелік сімейних обставин та інших поважних причин для звільнення з військової служби осіб, які проходять військову службу за призовом чи контрактом;
  • Міноборони шукає фахівців з VR і AR, щоб створювати симулятори для навчання військових.
За матеріалами:
УНН
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