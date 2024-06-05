Позика до 2,1 млрд дол.: уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та Республікою Корея — Finance.ua

Позика до 2,1 млрд дол.: уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та Республікою Корея Сьогодні 08:30 — Казна та Політика

Позика до 2,1 млрд дол.: уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та Республікою Корея

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про ратифікацію міжурядової угоди між Україною та Кореєю. Фонд економічного розвитку та співробітництва Республіки Корея зможе надати Україні позику до 2,1 млрд доларів.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

«Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Рамкової угоди між урядом України та урядом Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024−2029 роки», — написав Мельничук.

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За його словами, законопроєктом пропонується ратифікувати Рамкову угоду між урядом України та урядом Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024−2029 роки, вчинену 19.04.2024 у Вашингтоні.

«Рамковою угодою передбачено, що уряд Республіки Корея надає можливість отримувати кредити від Фонду економічного розвитку і співробітництва до максимальної суми зобов’язань у корейських вонах, що не перевищує еквівалент 2 мільярди 100 мільйонів доларів США на 2024−2029 роки для фінансування кредитних проектів Фонду в Україні. Умови для кожного окремого проекту будуть визначені в кожній окремій Кредитній угоді», — розповів Мельничук.

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