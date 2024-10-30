Яким буде курс долара у листопаді 2024 року — прогноз експерта Сьогодні 12:01 — Валюта

Яким буде курс долара у листопаді 2024 року — прогноз експерта

Курс долара у листопаді 2024 року коливатися в межах 41,2 — 42,1 грн за долар на міжбанківському ринку. На готівковому ринку курс долара може досягти 42,5 грн за долар.

Про це розповів кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський у коментарі Факти ICTV.

«Гривня перебуватиме під певним тиском, але НБУ намагатиметься стримати девальвацію», — зазначив Хмелевський.

За його словами, серед українців спостерігається значний попит на валюту. До прикладу, у вересні чиста купівля валюти населенням становила близько 1,1 млрд доларів.

«Це один із найвищих показників поточного року. Він вказує на те, що населення не вірить в стабільність гривні й очікує девальвації», — підкреслив Хмелевський.

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На зростання курсу долара в Україні впливає чимало чинників. Один із найголовніших — це війна, що призводить до загибелі людей та значних руйнувань підприємств, інфраструктури, житла.

Також на курс валют впливає сповільнення економічного зростання.

«Дефіцит зовнішньої торгівлі за 9 місяців поточного року досяг 20,5 млрд доларів, що на 5,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Цей дефіцит доводиться фінансувати коштом валютних інтервенцій Нацбанку», — додав кандидат економічних наук.

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За словами Хмелевського, в Україні є значні проблеми з фінансуванням дефіциту Держбюджету.

Не виключено, що для забезпечення фінансування державних витрат НБУ доведеться збільшити грошову емісію. Лише за першу половину поточного року грошова база зросла на 10,5% і продовжила зростати в наступні місяці.

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