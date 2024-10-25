Відмова від фіксації курсу завдає невиправданих збитків Україні: Данилишин прокоментував політику гнучкого курсоутворення — Finance.ua

Відмова від фіксації курсу завдає невиправданих збитків Україні: Данилишин прокоментував політику гнучкого курсоутворення Сьогодні 08:02 — Валюта

Відмова від фіксації курсу завдає невиправданих збитків Україні: Данилишин прокоментував політику гнучкого курсоутворення

Відмова від фіксації курсу завдає невиправданих збитків Україні.

Таку думку висловив ексголова Ради Національного банку, академік Національної академії наук Богдан Данилишин.

«Скільки б нам партнери не давали коштів — НБУ все спускає на політику валютної лібералізації, і чим далі — тим більше. Безглузда розтрата валютних резервів зменшує стійкість економіки до майбутніх валютних шоків. Політика валютної лібералізації — повинна бути призупинена до кінця війни, це питання національної безпеки», — вважає Данилишин.

За його словами, в останньому меморандумі МВФ погіршив оцінку структурного дефіциту платіжного балансу України для 2024 р. — на 1,6 млрд дол. до 40,5 млрд дол. за рік (порівняно з попереднім переглядом від червня 2024 року).

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«Цю суму умовно можна вважати оцінкою додаткових втрат валютних резервів від невдалих експериментів НБУ з лібералізації валютного ринку, наслідком чого стало неочікуване (для НБУ та МВФ) підвищення валютного попиту. Зокрема в 2024 р. валютні інтервенції НБУ зросли на 21%, а валютний попит з боку населення збільшився в 3,5 разу», — додав він.

Ексголова Ради НБУ зазначив, що за 15 банківських днів жовтня 2024 р. населення вже купило 977 млн дол. валюти, тоді як за 15 банківських днів жовтня 2023 року населенням було куплено 576 млн дол. (приріст +70%).

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«У жовтні минулого року НБУ перейшов на гнучке курсоутворення. Тоді перехід на гнучке курсоутворення відразу створив шок нового валютного попиту. Жовтень 2023 року став піковим з початку війни, як за обсягами інтервенцій НБУ так і за обсягами купівлі валюти населенням», — нагадав експерт.

Він наголосив, що за логікою НБУ, з часом валютний попит мав вгамуватися. Однак, через рік попит не тільки не згас, але й суттєво посилився.

Довідка Finance.ua:

в Україні вже рік курс гривні діє в режимі керованої гнучкості, це виправдало себе, заявляв голова Національного банку Андрій Пишний. За його словами, відмовитися від фіксованого курсу, що був введений на початку повномасштабного вторгнення, можна було навіть раніше, ніж у жовтні 2023 року;

Пишний задоволений підсумками першого року функціонування режиму керованої гнучкості курсу, який із 3 жовтня 2023 року замінив режим фіксованого курсу, і не бачить сьогодні необхідності якихось кардинальних змін;



голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев також заявляв, що фіксований курс, який було уведено з початком повномасштабної війни і разово відкориговано у липні 2022 року, протримався 19 місяців, виконавши свою місію — вгамувати перші шоки війни і стабілізувати валютні очікування. Його подальше збереження було невиправданим, оскільки посилювало макроекономічні ризики та дедалі більше викривлювало економічну поведінку.



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