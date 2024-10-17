Попит на валюту залишається на дуже високому рівні — ICU Сьогодні 09:04 — Валюта

Попит на валюту залишається на дуже високому рівні — ICU

Попит на валюту серед українців залишається на дуже високому рівні та змушує Національний банк продавати великі її обсяги з міжнародних резервів уже другий місяць. Такі дії НБУ свідчать про бажання й надалі зберігати курс гривні близьким до поточного рівня й відкласти подальше ослаблення гривні на пізніше.

Про це повідомляють аналітики ICU.

«Національний банк збільшив інтервенції до тримісячного максимуму, щоб зберегти курс гривні незмінним за підсумками тижня», — сказано в огляді.

Загальна чиста купівля валюти минулого тижня (за підсумками чотирьох робочих днів) зменшилася на 9% до $500 млн. На міжбанківському ринку чиста купівля зменшилася на 10% до $234 млн, а в роздрібному сегменті — на 8% до $266 млн.

Водночас обсяг інтервенцій НБУ минулого тижня збільшився на 22% до $877 млн — найбільшого обсягу за три місяці.

Аналітики кажуть, що востаннє потреба в таких значних інтервенціях виникала в липні, коли Нацбанк зупинив різке ослаблення курсу гривні до 41.5 грн/$.

«Найбільше, за нашими підрахунками, НБУ продав валюти в середу та п’ятницю — понад $200 млн за день», — зазначили в ICU.

Завдяки таким інтервенціям офіційний курс гривні протягом тижня майже не змінювався і в п’ятницю був зафіксований на тому ж рівні, що й за тиждень до цього, 41.19 грн/$. Вартість готівкового долара США в системно важливих банках залишилася незмінною — 41−41.5 грн/$.

Графік: ICU

«Наявний обсяг міжнародних резервів дозволяє НБУ проводити політику керованої гнучкості курсу, частково пом’якшуючи його вплив на інфляцію в наступні місяці. За умови ритмічного надходження міжнародної допомоги НБУ зможе й надалі проводити подібну політику, не допускаючи значного ослаблення курсу гривні», — підсумували в ICU.

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Нагадаємо, що голова Національного банку України Андрій Пишний задоволений підсумками першого року функціонування режиму керованої гнучкості курсу, який із 3 жовтня 2023 року замінив режим фіксованого курсу, і не бачить сьогодні необхідності якихось кардинальних змін.

В НБУ раніше зазначали , що у вересні чистий попит на іноземну валюту зріс, реагуючи на сезонні чинники. З метою підтримання стійкої ситуації на валютному ринку та запобігання надмірним курсовим коливанням НБУ збільшив чистий продаж іноземної валюти до 3.2 млрд дол., а також вжив додаткових заходів із протидії непродуктивному відпливу капіталу.

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