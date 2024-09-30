Гетманцев розповів, чи вимагає МВФ знецінити гривню — Finance.ua

Гетманцев розповів, чи вимагає МВФ знецінити гривню Сьогодні 20:02 — Валюта

Гетманцев розповів, чи вимагає МВФ знецінити гривню

Міжнародний валютний фонд не вимагає від України девальвувати гривню. Адже це стало б порушенням принципу політичної незалежності НБУ, який жорстко відстоюють у самому фонді. А також підвищило б ризики макрофінансової дестабілізації.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев («Слуга народу») в інтерв’ю Українським новинам . Він зазначив: подібна вимога є «апріорі неможливою».

«У ході роботи своєї останньої місії МВФ обґрунтовував необхідність підвищення податків, щоб якраз уникнути девальвації і емісії. Я не знаю, звідки та хто взяв цю тезу і поширив її. Я такого точно від них не чув. Це не відповідає дійсності», — сказав Гетманцев.

При цьому він наголосив: Україна веде з МВФ «дуже конструктивний партнерський діалог», у рамках якого шукає відповіді «на дуже складні питання». Адже фонд, зазначив Гетманцев, не має досвіду роботи з країною, в якій уже третій рік триває повномасштабна війна.

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«Лист про наміри і Меморандум про економічну і фінансову політику, який у нас називають Меморандум з МВФ, це ж не про диктат з боку Фонду, а про добровільні зобов’язання і готовність їх виконувати, які приймає на себе українська влада задля реалізації цілей програми. Ці зобов’язання можуть бути більш жорсткими (структурні маяки), можуть бути м’якими і розкиданими по тексту Меморандуму, можуть бути кількісними. Так, звісно, все це відбувається у тісній координації і консультаціях з МВФ», — розкрив він деталі співпраці України із МВФ.

Водночас, Україна, зазначив Гетманцев, попри війну, здійснює «серйозні реформи». Постійно, за його словами, успішно виконуючи «маяки».

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