Яким має бути курс гривні до долара: Пишний зробив заяву щодо політики НБУ — Finance.ua

Яким має бути курс гривні до долара: Пишний зробив заяву щодо політики НБУ Сьогодні 12:03 — Валюта

Яким має бути курс гривні до долара: Пишний зробив заяву щодо політики НБУ

Відповідальним за курсову політику в Україні є Національний банк. Курс гривні до долара повинен поглинати економічні шоки, а не створювати їх.

Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Ukraine

«Мандат національного банку — це цінова стабільність, фінансова стабільність, підтримка політики уряду. Саме в такому порядку. Це наша відповідальність у повній мірі», — заявив Пишний.

Нацбанк майже рік тому ухвалив рішення про відмову від фіксованого курсу і перехід до керованої гнучкості.

«Ми це робили з повним розумінням того, що курс повинен виконати функцію поглинача шоків, які формуються внаслідок внутрішніх та зовнішніх факторів. Але якщо він із поглинача шоків перетворюється на їх генератора, це може нівелювати усі наші досягнення за ці два роки. Попит і пропозиція, відчуття валютних ризиків повинні поступово повертатися до усіх економічних агентів: і бізнесу, і уряду, і населення», — зазначив очільник Нацбанку.

Він додав, що девальвація робить суттєвий внесок в процеси, повʼязані з інфляційною динамікою.

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«Двознача інфляція суттєво впливає на привабливість гривневих активів. Це один із наших стратегічних пріоритетів. Це важливо для функціонування ринку внутрішнього боргу, який, зокрема, цього року має відіграти вирішальну роль у покритті бюджетного дефіциту. Привабливість гривневих активів повинна також стимулювати українське населення тримати свої заощадження в гривні, і вони мають бути захищеними від інфляції», — пояснює голова НБУ.

За його словами, з моменту запровадження керованої гнучкості обсяг операцій без участі НБУ зріс втричі, а в деякі місяці — в чотири рази.

«НБУ прибрав явище множинності курсів. Зараз спред між офіційним та роздрібним курсами складає 0,3%. Минулоріч було 10−12%, у 2022-му було навіть 20−25%. Це знову ж про скорочення зони невизначеності», — підсумував Пишний.

Раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявляв , що Національний банк України не збирається змінювати свою політику на валютному ринку. Регулятор контролюватиме курс, щоб досягти зниження рівня інфляції.

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