НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанку на 22% до $877 — Finance.ua

НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанку на 22% до $877 Сьогодні 11:33 — Валюта

НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанку на 22% до $877

Національний банк збільшив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 7 по 11 жовтня на 22% порівняно з попереднім тижнем до 876,78 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

За звітний тиждень Нацбанк купив 0,6 млн доларів, тоді як продав 877,38 млн доларів.

Євро НБУ не купував і не продавав минулого тижня.

З початку року Нацбанк купив 119,82 млн доларів, тоді як продав 24 993,46 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, за 2023 рік НБУ купив на міжбанку 219,85 млн доларів і продав 28 829,73 млн доларів.

Євро НБУ не купував і не продавав в 2023 році.

У 2022 році Нацбанк купив на міжбанку 3267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26 380,59 млн доларів і 1789,11 млн євро.

Національний банк впровадив керовану гнучкість обмінного курсу з 3 жовтня 2023 року.

НБУ скасував всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг та дозволив репатріювати «нові» дивіденди.

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