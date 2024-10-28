Банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну до максимуму з початку року — Finance.ua

Банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну до максимуму з початку року Сьогодні 12:00 — Валюта

Банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну до максимуму з початку року

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у вересні 2024 року, становив 1,306 млрд доларів. Це на 20,3% більше, ніж у серпні (1,085 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку.

При цьому банки ввезли за вересень 1,075 млрд готівкових доларів, що на 27,9% більше, ніж у серпні (840,8 млн доларів). Це максимальний обсяг із лютого поточного року.

Обсяг готівкових євро впав до 229,6 млн доларів в еквіваленті (243,9 млн у серпні).

За даними НБУ, за вересень із України вивезли валюти на 108,5 млн доларів.

Нагадаємо, населення України в серпні 2024 року купило в банках 1,096 млрд доларів. Обсяг купівлі зріс на 40,4% порівняно з серпнем, коли українці купили 780,8 млн доларів.

Директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський раніше заявляв , що на валютному ринку України в умовах війни та високих видатків уряду на оборону зберігатиметься структурний дефіцит валюти, який буде покривати НБУ з резервів.

Валютний ринок в Україні функціонує в режимі «керованої гнучкості» курсу. Передумов повернення до плаваючого курсу гривні до долара наразі нема.

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