Банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну до максимуму з початку року — Finance.ua
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Банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну до максимуму з початку року

Валюта
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Банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну до максимуму з початку року
Банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну до максимуму з початку року
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у вересні 2024 року, становив 1,306 млрд доларів. Це на 20,3% більше, ніж у серпні (1,085 млрд доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку.
При цьому банки ввезли за вересень 1,075 млрд готівкових доларів, що на 27,9% більше, ніж у серпні (840,8 млн доларів). Це максимальний обсяг із лютого поточного року.

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Обсяг готівкових євро впав до 229,6 млн доларів в еквіваленті (243,9 млн у серпні).
Банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну до максимуму з початку року
За даними НБУ, за вересень із України вивезли валюти на 108,5 млн доларів.
Банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну до максимуму з початку року
Нагадаємо, населення України в серпні 2024 року купило в банках 1,096 млрд доларів. Обсяг купівлі зріс на 40,4% порівняно з серпнем, коли українці купили 780,8 млн доларів.
Директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський раніше заявляв, що на валютному ринку України в умовах війни та високих видатків уряду на оборону зберігатиметься структурний дефіцит валюти, який буде покривати НБУ з резервів.
Валютний ринок в Україні функціонує в режимі «керованої гнучкості» курсу. Передумов повернення до плаваючого курсу гривні до долара наразі нема.
За матеріалами:
РБК-Україна
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