Дефіцит нікуди не зникне: як функціонує валютний ринок України та що буде з курсом долара — Finance.ua
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Дефіцит нікуди не зникне: як функціонує валютний ринок України та що буде з курсом долара

Валюта
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Дефіцит нікуди не зникне: як функціонує валютний ринок України та що буде з курсом долара
Дефіцит нікуди не зникне: як функціонує валютний ринок України та що буде з курсом долара
На валютному ринку України в умовах війни та високих видатків уряду на оборону зберігатиметься структурний дефіцит валюти, який буде покривати НБУ з резервів.
Про це заявив директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський в інтерв’ю виданню «Останній капіталіст».

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Як повідомив Лепушинський, зараз НБУ проводить політику «керованої гнучкості» курсу. Вона полягає в тому, що курс реагує на те, як змінюється баланс попиту і та пропозиції на валютного ринку.
Однак специфіка Україну в тому, що економіка перебуває під впливом війни.
«У нас дуже значний дефіцит бюджету, бо в нас значні потреби бюджету. Відповідно ці гроші, якими держава фінансує в тому числі обороноздатність і інші свої функції, вони потрапляють на валютний ринок в тому числі», — сказав він.
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Як зазначив Лепушинський, відповідно, поки буде дефіцит бюджету, «курс свого рівноважного рівня сам не знайде, тобто все одно потрібно втручання Національного банку».
«У нас постійно буде структурний дефіцит валюти. Допоки, скоріш за все, в нас така економіка у стані війни і великі видатки бюджету, дефіцит валюти буде зберігатися», — додав банкір.
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Лепушинський повідомив, що для валютного ринку важливо, щоб не формувалася певна впевненість, що курс буде рухатись в одному напрямку, оскільки якщо він буде рухатись в одному напрямку і всі очікують, що він буде рухатись в тому напрямку, значить буде рости попит на валюту та будуть вимиватися резерви НБУ.
«Задача — НБУ формувати очікування на валютному ринку, що курс може рухатися в двох напрямках. І, як ми бачимо, він і рухається в двох напрямках», — додав банкір.
За матеріалами:
РБК-Україна
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