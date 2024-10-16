НБУ планує зробити орієнтиром на валютному ринку значення курсу гривні до євро — Finance.ua

НБУ планує зробити орієнтиром на валютному ринку значення курсу гривні до євро Сьогодні 10:05 — Валюта

НБУ планує зробити орієнтиром на валютному ринку значення курсу гривні до євро

Національний банк України планує запровадити нові підходи до розрахунків та оприлюднення індикаторів валютного ринку.

Про це повідомляється на сайті Національного банку.

Регулятор пропонує для громадського обговорення проєкт нових підходів до розрахунків та оприлюднення індикаторів валютного ринку.

Проєктом передбачено:

запровадження нового бенчмарка валютного ринку — довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12:00.

Його актуальність зумовлена дедалі зростаючою вагою операцій в євро на валютному ринку України. Новий бенчмарк був розроблений на прохання учасників ринку у співпраці з експертом міжнародної технічної допомоги.

Пропонується здійснювати його розрахунок щоденно шляхом перемноження довідкового курсу гривні до долара США станом на 12 годину та середнього значення котирувань BFIX дол./євро, розрахованого з 10:30 до 12:00;

коригування методології розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют (крім долара США) та облікової ціни банківських металів із застосуванням підходів, аналогічних розрахунку довідкового курсу гривні до євро станом на 12 годину.

Потреба в коригуванні методики розрахунку офіційного курсу валют (крім долара США) покликана усунути певну неконсистентність, що виникатиме внаслідок запровадження розрахунку довідкового значення курсу гривні до євро. Довідковий курс гривні до євро на 12 годину розраховуватиметься відповідно до інших статистичних засад, ніж офіційний курс, де BFIX береться на конкретний момент, а не як середнє значення за певний періоду часу.

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З огляду на це офіційний курс гривні до євро, а також до інших валют (крім долара США) та облікову ціну банківських металів рекомендовано розраховувати за тією ж методологією, як і довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12 годину, проте станом на 15:00 годину;

запровадження нових підходів до визначення переліку валют, до яких офіційний курс встановлюється щоденно, із скасуванням переліку валют для щомісячного встановлення офіційного курсу.

Створення багато років тому двох переліків валют (щоденного та щомісячного) для розрахунку офіційного курсу обґрунтовувалося технічними складнощами щоденного обрахунку офіційного курсу до широкого переліку валют.

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Наразі рівень автоматизації розрахунків значно підвищився, що зменшило операційні обмеження та ризики щоденного розрахунку офіційного курсу для будь-якого переліку валют. З огляду на це, а також враховуючи міжнародний досвід, пропонується сформувати один щоденний кошик валют для встановлення офіційного курсу. До нього входитимуть іноземні валюти першої групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів та іноземні валюти, емітентами яких є країни, які за даними платіжного балансу попереднього року забезпечували не менше 95% товарообігу з Україною.

Зазначений перелік коригуватиметься один раз на три роки на підставі актуальних статистичних даних з товарообігу. Одночасно зберігатиметься можливість коригувати цей перелік частіше, якщо за валютами, які до нього входять, товарообіг з Україною знизиться нижче рівня 90%.

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