НБУ збільшив амплітуду коливань курсу гривні — ICU Сьогодні 15:02 — Валюта

НБУ збільшив амплітуду коливань курсу гривні — ICU

Минулого тижня офіційний курс гривні досягнув 41.38/$, максимуму жовтня, але до кінця місяця НБУ укріпив курс гривні завдяки кращій збалансованості ринку.

Про це повідомляють аналітики ICU.

Зазначається, що загальний дефіцит валюти на ринку різко скоротився минулого тижня.

«Чиста купівля валюти за чотири дні тижня склала лише $348 млн (на 26% менше від аналогічного періоду попереднього тижня), зокрема $159 млн на міжбанківському ринку (на 37% менше) та $189 млн у роздрібному сегменті (на 13% менше)», — повідомляють аналітики.

Водночас НБУ майже не змінив обсяг інтервенцій: вони зменшилися лише на 1.7% до $696 млн.

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«За нашими підрахунками, найбільшими вони були у вівторок, приблизно $200 млн, і саме цього дня курс гривні впритул наближався до 41.4 грн/$, але вже в середу НБУ продав лише приблизно половину від обсягу інтервенцій, проведених у вівторок», — зазначають в ICU.

У підсумку загалом за тиждень офіційний курс гривні навіть посилився на декілька копійок до 41.29 грн/$, а готівкова вартість долара США в системно важливих банках залишилася незмінною — 41.1−41.6 грн/$.

Інфографіка: ICU

«У минулий понеділок було різке зростання попиту на іноземну валюту серед клієнтів банків, тож у вівторок банки відкупили в НБУ необхідний обсяг валюти, чим і спричинили значне збільшення інтервенцій у цей день. Уже у вівторок ситуація на міжбанківському ринку змінилася: клієнти банків стали продавати приблизно стільки ж валюти, як і купували, а ріст продажу за чотири робочі дні склав майже 20% порівняно з аналогічним періодом попереднього тижня. Причиною для такого збільшення продажів могла стати потреба експортерів у гривневій ліквідності для сплати низки податкових платежів, останньою датою для яких була середа», — підсумували аналітики.

Нагадаємо, голова НБУ Андрій Пишний раніше заявляв , що Національний банк України в умовах структурного дефіциту валюти під час війни зберігає стійкість валютного ринку через продаж доларів. Це виключає різкі зміни курсу.

Директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський повідомляв , що на валютному ринку України в умовах війни та високих видатків уряду на оборону зберігатиметься структурний дефіцит валюти, який буде покривати НБУ з резервів.

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