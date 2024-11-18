Населення, банки та фінансові аналітики погіршили прогноз курсу долара — Finance.ua

Населення, банки та фінансові аналітики погіршили прогноз курсу долара Сьогодні 09:02 — Валюта

Населення, банки та фінансові аналітики погіршили прогноз курсу долара

Банкіри, домогосподарства та фінансові аналітики очікують зростання курсу долара до гривні протягом наступних 12 місяців.

Про це свідчать результати опитування Національного банку України.

Таблиця: НБУ

Банки очікують курс через 12 місяців на рівні 44,92 грн/долар. Це вище, ніж попередній прогноз за липень на рівні 43,15 грн/долар.

Підприємства останній раз давали свій прогноз курсу у серпні, тоді вони очікували курс рівні 43,72 грн/долар.

Населення прогнозує курс на рівні 44,54 грн/долар. Це вище, ніж у вересні — 44,03 грн/долар.

Фінансові аналітики очікують курс 44,08 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за вересень — 43,98 грн/долар.

Графік: НБУ

Нагадаємо, аналітики Dragon Capital прогнозують послаблення курсу до 45 грн/дол. США до кінця 2025 року, а середньорічний курс — на рівні 43 грн/дол. США.

За прогнозом KSE, курс долара становитиме:

42.6 грн (кінець 2024);

48.6 грн (2027).

Згідно з прогнозом МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2024 рік — 41,0 грн/долар;

2025 рік — 45,0 грн/долар;

2025 рік — 46,8 грн/долар;

2027 рік — 48,6 грн/долар;

2028 рік — 50,2 грн/долар;

2029 рік — 51,7 грн/долар.

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