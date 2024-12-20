В Capital Times оновили прогноз курсу долара на кінець 2024 та 2025 року — Finance.ua

В Capital Times оновили прогноз курсу долара на кінець 2024 та 2025 року Сьогодні 16:00 — Валюта

В Capital Times оновили прогноз курсу долара на кінець 2024 та 2025 року

На кінець 2024 року курс становитиме 42,8 грн за долар, а на кінець 2025 року — 45,4 грн за долар. Основними драйверами економічного зростання залишатимуться державний сектор та аграрна галузь, тоді як металургія та транспорт відчуватимуть вплив наслідків війни.

Про це йдеться в оновленому макроекономічному прогнозі від Capital Times.

Прогноз зростання економіки на 2024 рік покращено з 3,1% до 3,6% завдяки очікуваному пожвавленню в сільському господарстві, рітейлі та переробній промисловості. На 2025 рік прогноз погіршено з 2,9% до 2,5%. У 2026 році очікується уповільнення темпів росту до 1,4%, що обумовлено обмеженням інвестиційної активності та стагнацією економіки.

Номінальний ВВП на 2024 залишається на прогнозованому рівні — 7 625 млрд грн. На 2025 рік прогноз погіршено з 8 984​ до 8 804​ млрд грн, а в 2026 році очікується номінальний ВВП на рівні 9 607 млрд грн.

Інфляція у 2024 році прогнозується на рівні 10,1% (раніше 9,0%), що пов’язано зі зростанням витрат на енергетику та потенційним підвищенням цін на імпортовані товари. На 2025 рік інфляція знижена з 7,0% до 6,5%, у 2026 році очікується подальше уповільнення до 5,6%.

Облікова ставка НБУ на 2024 змінилась до рівня 13,5%, оскільки у грудні регулятор підвищив облікову ставку на 0,5 в.п. На 2025 рік ставка підвищена з 10% до 11,5%, у 2026 році очікується повернення до 9%, що свідчить про поступову нормалізацію монетарної політики.

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Офіційний курс USD/UAH на кінець 2024 року переглянуто з 42,5 до 42,8 грн за долар. На 2025 рік курс підвищено з 45,2 до 45,4 грн, а у 2026 році прогнозується 47,6 грн за долар. Це відповідає прогнозованій поступовій девальвації гривні, пов’язаним із частковим скороченням золотовалютних резервів.

Експорт на 2024 рік переглянуто в бік збільшення з $54,3 млрд до $58,0 млрд завдяки стабілізації логістичних маршрутів та відновленню частини аграрного експорту. У 2025 році очікується зростання з $58,1 млрд до $64,0 млрд, у 2026 році — до $69,1 млрд.

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Імпорт на 2024 рік зменшено з $91,1 млрд до $90,9 млрд, на 2025 рік — з $93,5 млрд до $92,2 млрд. У 2026 році прогнозується імпорт на рівні $91,2 млрд.

Торгівельне сальдо на 2024 рік покращено з -$36,8 млрд до -$32,9 млрд, на 2025 рік — з -$35,4 млрд до -$28,2 млрд. У 2026 році прогнозується покращення до -$22,1 млрд, що свідчить про поступове зменшення дефіциту платіжного балансу.

Золотовалютні резерви НБУ у 2024−2025 роках залишатимуться на рівні 4 місяців імпорту завдяки фінансовій допомозі від МВФ та міжнародних партнерів. Це дозволить регулятору підтримувати стабільність гривні та уникнути різких курсових коливань.

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