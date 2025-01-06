Курс долара в Україні може досягти 47 гривень до кінця 2025 року — прогноз — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Курс долара в Україні може досягти 47 гривень до кінця 2025 року — прогноз

Валюта
55
Курс долара в Україні може досягти 47 гривень до кінця 2025 року — прогноз
Курс долара в Україні може досягти 47 гривень до кінця 2025 року — прогноз
Цього року курс долара в Україні може триматися на рівні 42 гривні за долар і поступово піднятися до 47 гривень до кінця року.
Про це повідомив Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.
Читайте також
За його словами, такий сценарій можливий, незважаючи на те, що в Державному бюджеті передбачено курс 45 гривень за долар.

Якою буде ціна за долар

За словами експерта, впродовж 2025 року варто очікувати поступове подорожчання долара, як це було минулого року.
Оскільки в бюджеті зазначено середньорічний курс на рівні 45 гривень, наприкінці року можна прогнозувати курс у межах 47−47,5 гривень за долар.
Пендзин пояснив, що в Україні фактично є лише один основний продавець валюти — Національний банк, який контролює динаміку курсу.
Читайте також
Експерт переконаний, що в Україні відсутній валютний ринок у звичному сенсі.
«В нормальних умовах є багато продавців валюти — експортери, і багато покупців — імпортери, і взаємодія їх попиту та пропозиції формує курс. Плюс є регулятор, який зверху стоїть і, в кращому випадку, викупляє або робить якісь інтервенції. Так функціонує нормальний валютний ринок», — підкреслив він.

Довідка Finance.ua:

  • у грудні 2024 року населення України придбало у банках валюти на 2,936 млрд доларів (в еквіваленті), тоді як продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,633 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,303 млрд доларів;
  • на думку експерта, у 2025 році девальвація гривні буде помірною і співставною з темпами 2024 року. Курс долара до гривні може зрости у межах 5−10%.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.