Курс долара в Україні може досягти 47 гривень до кінця 2025 року — прогноз Сьогодні 09:08 — Валюта

Курс долара в Україні може досягти 47 гривень до кінця 2025 року — прогноз

до 47 гривень до кінця року. Цього року курс долара в Україні може триматися на рівні 42 гривні за долар і поступово піднятися

Про це повідомив Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

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За його словами, такий сценарій можливий, незважаючи на те, що в Державному бюджеті передбачено курс 45 гривень за долар.

Якою буде ціна за долар

За словами експерта, впродовж 2025 року варто очікувати поступове подорожчання долара, як це було минулого року.

Оскільки в бюджеті зазначено середньорічний курс на рівні 45 гривень, наприкінці року можна прогнозувати курс у межах 47−47,5 гривень за долар.

Пендзин пояснив, що в Україні фактично є лише один основний продавець валюти — Національний банк, який контролює динаміку курсу.

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Експерт переконаний, що в Україні відсутній валютний ринок у звичному сенсі.

«В нормальних умовах є багато продавців валюти — експортери, і багато покупців — імпортери, і взаємодія їх попиту та пропозиції формує курс. Плюс є регулятор, який зверху стоїть і, в кращому випадку, викупляє або робить якісь інтервенції. Так функціонує нормальний валютний ринок», — підкреслив він.

Довідка Finance.ua:

у грудні 2024 року населення України придбало у банках валюти на 2,936 млрд доларів (в еквіваленті), тоді як продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,633 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,303 млрд доларів;

на думку експерта, у 2025 році девальвація гривні буде помірною і співставною з темпами 2024 року. Курс долара до гривні може зрости у межах 5−10%.

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