Яку валюту визнали найуспішнішою у 2024 році — Finance.ua
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Яку валюту визнали найуспішнішою у 2024 році

Валюта
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Яку валюту визнали найуспішнішою у 2024 році
Яку валюту визнали найуспішнішою у 2024 році
Впродовж поточного року аргентинське песо зміцнилося на 44,2%, жодна з валют не змогла скласти їй конкуренцію в даному процесі. Однак підтримка курсу майже спустошила валютні резерви країни.
Про це повідомило видання Financial Times.
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Серед плюсів — середня заробітна плата в Аргентині зросла майже вдвічі і досягла $990.
Однак аналітики вважають, що наразі потрібно враховувати також світові тенденції.
Зокрема швидке знецінення реалу в сусідній Бразилії та потенційне введення мит новим президентом США Дональдом Трампом можуть зробити Аргентину вразливою до раптової девальвації.
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Керівник досліджень інвестиційного банку BancTrust Раміро Бласкес заявив, що якщо песо продовжить зростати або відбудеться так званий «великий зовнішній шок», попит на дешеві долари може різко зрости, що збільшить ризик девальвації.
У свою чергу керівники підприємств стурбовані тим, що така динаміка незабаром може підірвати конкурентоспроможність аргентинського експорту.
Нагадаємо, Тарас Лєсовий прогнозує, курс долара до гривні протягом 2025 року буде коливатися з періодами зростання та зниження, проте поступово гривня може послабитися до рівня у 46−47 грн/дол.
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За матеріалами:
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