Валютний ринок та банківська система: аналіз за 2024 рік — Finance.ua
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Валютний ринок та банківська система: аналіз за 2024 рік

Валюта
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Валютний ринок та банківська система: аналіз за 2024 рік
Валютний ринок та банківська система: аналіз за 2024 рік
За 11 місяців 2024 року українці купили у банках 27,80 млрд доларів, продали 16,88 млрд доларів. Чиста купівля валюти населенням становила 10,92 млрд доларів — майже втричі більше, ніж 2023 року.
Курс безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку:
  • на 1 січня 2024 року — 38,10/38,25 (бід/офер);
  • на кінець року — 41,95/42,00.
2. Курс продажу готівкового долара, євро на початок 2024 року — 39,30−39,40 грн/долар, 43,20−43,40 грн/євро.
Курс продажу готівкового долара, євро на кінець 2024 року — 42,40−42,60 грн/долар, 44,30−44,50 грн/євро.
3. Крос/курс євро/долар на 0:00 2.01.2024 року — 1,1041.
Крос/курс євро/долар на 23:59 29.12.2024 року -1,0353.

Банківська система загалом

Кількість діючих банків на 1 січня 2024 року — 63, з них:
  • з державним капіталом — 6 банків;
  • з іноземним капіталом — 26 банків, у т.ч. зі 100%-вим іноземним капіталом — 19 банків;
на 31 грудня 2024 року — 61, з них:
  • з державним капіталом — 7 банків;
  • з іноземним капіталом — 26 банків, у т.ч. зі 100%-вим іноземним капіталом — 19 банків.
У 2024 році український банківський ринок залишили два банки:
  • 27 червня 2024 року рішенням № 236-рш Національний банк відкликав банківську ліцензію у акціонерного товариства «Альпарі Банк» на підставі поданого ним прохання та виключив відомості про АТ «Альпарі Банк» з Державного реєстру банків;
  • 5 грудня 2024 року АТ «Комерційний інвестиційний банк» визнано неплатоспроможним рішенням НБУ № 425-рш/БТ.
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За матеріалами:
Finance.ua
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