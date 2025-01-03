Валютний ринок та банківська система: аналіз за 2024 рік — Finance.ua

Валютний ринок та банківська система: аналіз за 2024 рік Сьогодні 19:03 — Валюта

Валютний ринок та банківська система: аналіз за 2024 рік

За 11 місяців 2024 року українці купили у банках 27,80 млрд доларів, продали 16,88 млрд доларів. Чиста купівля валюти населенням становила 10,92 млрд доларів — майже втричі більше, ніж 2023 року.

Курс безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку:

на 1 січня 2024 року — 38,10/38,25 (бід/офер);

38,10/38,25 (бід/офер); на кінець року — 41,95/42,00.

2. Курс продажу готівкового долара, євро на початок 2024 року — 39,30−39,40 грн/долар, 43,20−43,40 грн/євро.

Курс продажу готівкового долара, євро на кінець 2024 року — 42,40−42,60 грн/долар, 44,30−44,50 грн/євро.

3. Крос/курс євро/долар на 0:00 2.01.2024 року — 1,1041.

Крос/курс євро/долар на 23:59 29.12.2024 року -1,0353.

Банківська система загалом

Кількість діючих банків на 1 січня 2024 року — 63, з них:

з державним капіталом — 6 банків;

з іноземним капіталом — 26 банків, у т.ч. зі 100%-вим іноземним капіталом — 19 банків;

на 31 грудня 2024 року — 61, з них:

з державним капіталом — 7 банків;

з іноземним капіталом — 26 банків, у т.ч. зі 100%-вим іноземним капіталом — 19 банків.

У 2024 році український банківський ринок залишили два банки:

27 червня 2024 року рішенням № 236-рш Національний банк відкликав банківську ліцензію у акціонерного товариства «Альпарі Банк» на підставі поданого ним прохання та виключив відомості про АТ «Альпарі Банк» з Державного реєстру банків;

5 грудня 2024 року АТ «Комерційний інвестиційний банк» визнано неплатоспроможним рішенням НБУ № 425-рш/БТ.

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