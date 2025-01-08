Світові банки чекають рідкісного явища на валютному ринку після інавгурації Трампа — Bloomberg Сьогодні 09:15 — Валюта

Світові банки чекають рідкісного явища на валютному ринку після інавгурації Трампа — Bloomberg

Поки Америка готується до повернення на посаду попереднього президента, валютний ринок готується до рідкісної події: паритету між доларом і євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

На думку стратегів банків, включно з Bank of New York Mellon і Mizuho, це, найімовірніше, відбудеться після інавгурації Дональда Трампа наприкінці цього місяця.

Єдина європейська валюта впала більш ніж на 7% щодо долара з кінця вересня і минулого тижня досягла 1,0226 за долар, найнижчого рівня за більш ніж два роки. Ринки опціонів припускають, що ймовірність того, що валютна пара досягне паритету в цьому кварталі, становить близько 40%, а торгівля контрактами, націленими на цей рівень, різко зросла минулого тижня.

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Ринки дивляться на наслідки 20 січня, дня, коли Трамп буде приведений до присяги як президент, у пошуках потенційних каталізаторів. BNY і Mizuho очікують, що Європа стане об’єктом потенційної торговельної війни, і що очікування зростання між Європою і США, які розходяться, можуть призвести до рідкісної за останні два десятиліття сили долара. Обидва банки бачать рух до паритету вже цього місяця.

«Це може статися дуже швидко. Паритет неминучий», — сказав Джеффрі Ю, старший стратег BNY Mellon.

Паритет

З моменту появи євро 1999 року він торгувався за рівною вартістю з доларом лише кілька разів, причому поріг часто вказував на відносно важкі економічні обставини ЄС порівняно зі США. Востаннє це було 2022 року, після того як повномасштабне вторгнення росії в Україну спровокувало енергетичну кризу в Європі та побоювання рецесії.

Економіки Європи, орієнтовані на експорт, зараз борються із загрозою торговельних тарифів США, що відображається в очікуваннях, що Європейському центральному банку доведеться агресивно знижувати процентні ставки, на відміну від повільного підходу Федеральної резервної системи. Політична нестабільність у найбільших економіках блоку посилює тиск.

«Настрої не можуть бути гіршими», — сказав Ентоні Фостер, голова спотової торгівлі валютами країн G-10 у Nomura, який вважає, що 20 січня може стати потенційним каталізатором подальшого ослаблення євро, якщо Трамп запровадить мита незабаром після своєї присяги.

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У той час як євро відновився на цьому тижні на тлі загальної слабкості долара, інші великі банки, такі як JPMorgan Chase & Co, кажуть, що рівень все ще може бути досягнутий в цьому кварталі. Wells Fargo вважає, що граничне значення, найімовірніше, буде досягнуто в другому кварталі.

Очікується, що ЄЦБ знизить ставку до 2,75% на наступному засіданні. Очікується, що ФРС збереже ставки в діапазоні від 4,25% до 4,5%, що підкреслює зростаючу розбіжність у їхній грошово-кредитній політиці.

Нагадаємо, Goldman Sachs прогнозував, що курс євро може впасти на 10%, що передбачає падіння нижче 1 долара. За прогнозом Goldman Sachs, це станеться в разі, якщо Дональд Трамп запровадить широкомасштабні мита і знизить внутрішні податки після перемоги на виборах.

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