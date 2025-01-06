Серед основних валют світу лише одна показала прибутковість за 2024 рік (інфографіка) — Finance.ua

Серед основних валют світу лише одна показала прибутковість за 2024 рік (інфографіка) Сьогодні 12:06 — Валюта

Серед основних валют світу лише одна показала прибутковість за 2024 рік (інфографіка)

У 2024 році багато валютних пар впали до неочікуваних мінімумів на тлі сильного долара США. З 15 основних валют світу, жодна не показала прибутковість у 2024 році, крім американського долара, який зріс на понад 7%.

Згідно з даними TradingView, за 2024 рік долар США показав прибутковість на рівні 7,1%. Найближче до показника американського долара розташований британський фунт, який втратив 1,7% прибутковості у 2024 році.

Євро впав на 6,2% та у кінці року досяг майже паритетного значення з американським доларом.

Китайський юань та індійська рупія показали 2,8% збитковості. Однак найбільшого падіння зазнали російський рубль та бразильський реал — 18,6% та 21,6% відповідно.

Як пояснює британське видання Telegraph, основним фактором, який вплинув на позиції долара, було обрання президентом США Дональда Трампа.

Читайте також Курс долара в Україні може досягти 47 гривень до кінця 2025 року — прогноз

«Коли республіканець переміг на президентських виборах у США завдяки обіцянкам знизити податки та знову зробити Америку великою, ринки прийняли його ентузіазм і до кінця року підняли курс долара вище будь-якої іншої основної валюти», — пише видання.

Прибутковість 15 основних валют світу та української гривні за 2024 рік:

Долар США — +7,1%

Британський фунт — -1,7%

Мексиканський песо — -2%

Китайський юань — -2,8%

Індійська рупія — -2,8%

Південноафриканський ранд — -3,7%

Євро — -6,2%

Швейцарський франк — -7,3%

Канадський долар — -7,9%

Австралійський долар — -9,1%

Японська єна — -10,3%

Українська гривня — -10,4%

Новозеландський долар — -11,4%

Південнокорейська вона — -12,4%

російський рубль — -18,6%

Бразильський реал — -21,6%

Серед неосновних валют світу найбільше зростання показав кенійський шилінг — 20,7% та шрі-ланкійська рупія — 10,9%.

Натомість найбільше падіння у ліванського фунта та ефіопського бира — 82,2% та 55,7% відповідно.

Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запустив безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Коментарі За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.