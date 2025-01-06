Серед основних валют світу лише одна показала прибутковість за 2024 рік (інфографіка) — Finance.ua
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Серед основних валют світу лише одна показала прибутковість за 2024 рік (інфографіка)

Валюта
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Серед основних валют світу лише одна показала прибутковість за 2024 рік (інфографіка)
Серед основних валют світу лише одна показала прибутковість за 2024 рік (інфографіка)
У 2024 році багато валютних пар впали до неочікуваних мінімумів на тлі сильного долара США. З 15 основних валют світу, жодна не показала прибутковість у 2024 році, крім американського долара, який зріс на понад 7%.
Згідно з даними TradingView, за 2024 рік долар США показав прибутковість на рівні 7,1%. Найближче до показника американського долара розташований британський фунт, який втратив 1,7% прибутковості у 2024 році.
Євро впав на 6,2% та у кінці року досяг майже паритетного значення з американським доларом.
Китайський юань та індійська рупія показали 2,8% збитковості. Однак найбільшого падіння зазнали російський рубль та бразильський реал — 18,6% та 21,6% відповідно.
Серед основних валют світу лише одна показала прибутковість за 2024 рік (інфографіка)
Як пояснює британське видання Telegraph, основним фактором, який вплинув на позиції долара, було обрання президентом США Дональда Трампа.
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«Коли республіканець переміг на президентських виборах у США завдяки обіцянкам знизити податки та знову зробити Америку великою, ринки прийняли його ентузіазм і до кінця року підняли курс долара вище будь-якої іншої основної валюти», — пише видання.
Прибутковість 15 основних валют світу та української гривні за 2024 рік:
  • Долар США — +7,1%
  • Британський фунт — -1,7%
  • Мексиканський песо — -2%
  • Китайський юань — -2,8%
  • Індійська рупія — -2,8%
  • Південноафриканський ранд — -3,7%
  • Євро — -6,2%
  • Швейцарський франк — -7,3%
  • Канадський долар — -7,9%
  • Австралійський долар — -9,1%
  • Японська єна — -10,3%
  • Українська гривня — -10,4%
  • Новозеландський долар — -11,4%
  • Південнокорейська вона — -12,4%
  • російський рубль — -18,6%
  • Бразильський реал — -21,6%
Серед неосновних валют світу найбільше зростання показав кенійський шилінг — 20,7% та шрі-ланкійська рупія — 10,9%.
Натомість найбільше падіння у ліванського фунта та ефіопського бира — 82,2% та 55,7% відповідно.
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