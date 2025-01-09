Як зріс долар в Україні у 2024 році: статистика НБУ — Finance.ua

Як зріс долар в Україні у 2024 році: статистика НБУ
Середній курс продажу готівкового долара в Україні в грудні 2024 року зріс на 0,9% до 42,07 гривень. За рік долар подорожчав на 11,2%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.
За даними НБУ, за останні три роки (з грудня 2021 року) курс зріс на 54,6%.
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Офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. За грудень курс долара підвищився на 1,1%.
Зростання курсу долара можна порівняти з інфляцією за 2024 рік. За оцінками НБУ, споживчі ціни за рік зросли приблизно на 12%.
НБУ в грудні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії. Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів, що на 6,212 млрд доларів більше, ніж у 2023 році.
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Як раніше повідомляв народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, за 2024 рік гривня девальвувала за офіційним середньорічним курсом на 8,9%, за курсом на кінець року на 9,7%. За його словами, за середньомісячним курсом найбільші темпи девальвації гривні спостерігалися у січні та червні. Протягом року гривня поступово слабшала щомісяця, за винятком жовтня.
У грудні 2024 року населення України придбало у банках валюти на 2,936 млрд доларів (в еквіваленті), тоді як продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,633 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,303 млрд доларів.
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