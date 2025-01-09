Як зріс долар в Україні у 2024 році: статистика НБУ — Finance.ua

Як зріс долар в Україні у 2024 році: статистика НБУ Сьогодні 11:03 — Валюта

Як зріс долар в Україні у 2024 році: статистика НБУ, freepik

Середній курс продажу готівкового долара в Україні в грудні 2024 року зріс на 0,9% до 42,07 гривень. За рік долар подорожчав на 11,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

За даними НБУ, за останні три роки (з грудня 2021 року) курс зріс на 54,6%.

Таблиця: РБК-Україна

Офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. За грудень курс долара підвищився на 1,1%.

Зростання курсу долара можна порівняти з інфляцією за 2024 рік. За оцінками НБУ, споживчі ціни за рік зросли приблизно на 12%.

НБУ в грудні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії. Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів, що на 6,212 млрд доларів більше, ніж у 2023 році.

Читайте також НБУ пояснив зростання курсу долара

Як раніше повідомляв народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, за 2024 рік гривня девальвувала за офіційним середньорічним курсом на 8,9%, за курсом на кінець року на 9,7%. За його словами, за середньомісячним курсом найбільші темпи девальвації гривні спостерігалися у січні та червні. Протягом року гривня поступово слабшала щомісяця, за винятком жовтня.

У грудні 2024 року населення України придбало у банках валюти на 2,936 млрд доларів (в еквіваленті), тоді як продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,633 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,303 млрд доларів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.