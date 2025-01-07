НБУ пояснив зростання курсу долара — Finance.ua
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НБУ пояснив зростання курсу долара

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НБУ пояснив зростання курсу долара
НБУ пояснив зростання курсу долара
У грудні 2024 року чистий попит на безготівкову іноземну валюту в Україні суттєво збільшився з огляду на зростання бюджетних видатків. Крім того, вплинули операції бізнесу наприкінці року.
Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (січень 2025 року).
«Ураховуючи необхідність компенсації збільшеного структурного дефіциту приватного сектору (переважно через сезонні чинники), а також з метою збереження стійкості валютного ринку, НБУ підвищив обсяги чистого продажу іноземної валюти (до 5,3 млрд доларів)», — йдеться у звіті.
НБУ пояснив зростання курсу долара
Водночас середньомісячний обмінний курс гривні в грудні помірно девальвував (на 1,0%), ураховуючи збільшення попиту на валюту, зазначили в НБУ.
Чистий попит на готівковому ринку зберігався на рівні попереднього місяця, а різниця між готівковим та офіційним курсами впродовж грудня становила близько 1%, додали в НБУ.
НБУ пояснив зростання курсу долара
«Для забезпечення стійкості валютного ринку та поступового сповільнення інфляції до цілі 5% НБУ у грудні підвищив облікову ставку до 13,5%», — йдеться у звіті.

Курс долара в грудні

Нагадаємо, офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. За грудень курс долара підвищився на 1,1%.
НБУ у грудні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії. Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів, що на 6,212 млрд доларів більше, ніж 2023 року.
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Водночас попит на готівкову валюту зріс несуттєво. Населення купило в банках за грудень 1,303 млрд доларів. Обсяг купівлі зріс на 1,1% порівняно з листопадом. За весь рік українці купили в банках 12,219 млрд доларів.
Загалом за місяць готівковий курс зріс на 65 копійок до 42,50 грн/долар. За рік долар подорожчав на 3,50 гривень.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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