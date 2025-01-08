У грудні Україна отримала рекордну допомогу від партнерів — Finance.ua

У грудні Україна отримала рекордну допомогу від партнерів Сьогодні 16:05 — Казна та Політика

У грудні Україна отримала рекордну допомогу від партнерів, freepik

У грудні Україна отримала рекордні $9,3 млрд фіндопомоги, серед них вперше опинились кошти від заморожених російських активів ($1 млрд від США).

Про це повідомляє Центр економічної стратегії в Telegram.

Інфографіка: ЦЕС

«Загалом у 2024 році Україна отримала $41,6 млрд іноземних коштів. Це перевершило прогнози економістів, які в середньому очікували підтримки на $37 млрд», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що підтримка партнерів покрила 75% додаткових потреб держбюджету — дефіциту та погашення боргів.

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«Хоч отриманих коштів не вистачило для всіх потреб, відсоток покриття був більшим, ніж у 2023 (71%) та 2022 роках (56%)», — пояснили експерти ЦЕС.

Завдяки міжнародній допомозі вже третій рік повномасштабної війни її економічні наслідки є значно м’якшими для українців, ніж могло бути в гірших сценаріях.

«Іноземні ресурси дозволяють покривати всі цивільні витрати — від медицини до освіти — поки власні надходження бюджету йдуть на фінансування оборони», — додали в ЦЕС.

Довідка Finance.ua:

У грудні Україна вперше отримала кошти від заморожених росактивів. Це перший транш в $1 млрд із запланованих $20 млрд, які США готові виділити за рахунок використання заморожених російських активів у межах ініціативи G7. Завдяки програмі ERA Україна зможе повністю профінансувати дефіцит бюджету у 2025 році та частково у 2026 році.

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2025 року за попередніми даними становили $43,79 млрд. У грудні 2024 року вони зросли на 9,7% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

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