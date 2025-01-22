Продавати чи купувати валюту зараз: експерти дали українцям поради — Finance.ua

Продавати чи купувати валюту зараз: експерти дали українцям поради
В Україні спостерігається поступова девальвація гривні. На цьому тлі українців хвилює питання, купувати чи продавати валюту зараз.
Член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі ТСН радить заробляти на гривні.
Вибрати депозит
За його словами, кошти можна вкласти в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на три місяці. При цьому, він зазначив, що якщо на руках є невеликі суми — до 10 тисяч гривень, то краще звернути увагу на короткострокові депозити.
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Водночас економіст Андрій Забловський продовжує наполягати на диверсифікації вкладень.
«Наразі близько 40% заощаджень можна вкласти в короткострокові гривневі депозити або в ОВДП, решту — в долари або євро. Також в Україні вже доступні інвестиції в проєкти, які можуть дати значно більший прибуток, ніж традиційні, але вимагають певного рівня фінансової грамотності. Є багато різних криптовалют, фонди інвестування в нерухомість тощо», — розповів економіст.
При цьому ніхто з експертів не радить продавати валюту зараз.
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