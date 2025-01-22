НБУ визначив ціль для готівкового курсу долара — Finance.ua

НБУ визначив ціль для готівкового курсу долара
Національний банк України вдруге з початку повномасштабного вторгнення росії актуалізував інституційну Стратегію. Однією з цілей є «Стійка гривня» та забезпечення різниці між офіційним та готівковим курсом менше 3%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст Стратегії.
Перелік пріоритетних завдань доповнився низкою заходів та уточнених індикаторів у межах п’яти стратегічних цілей. Враховано плани у напрямі цінової та фінансової стабільності, інфляційних очікувань, курсової стійкості та євроінтеграції.
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Як зазначається в документі, ціль I має особливе місце в Стратегії. «Забезпечення стабільності грошової одиниці України є основною функцією НБУ, особливо важливою під час війни», — йдеться в стратегії.
Стратегічним залишається рух до поступового послаблення та зняття валютних обмежень, уведених на початку війни, переходу до гнучкого курсоутворення та повернення до повноцінного формату інфляційного таргетування.
Передбачено утримання спреду між готівковим і офіційним курсом гривні до долара США на рівні менше 3%.
Плануються такі заходи для реалізації цілі:
- розроблення стратегії повернення до інфляційного таргетування, валютної лібералізації та переходу до гнучкого обмінного курсу;
- поступове повернення до повноцінного формату інфляційного таргетування;
- поступове повернення до плаваючого обмінного курсу;
- поступове послаблення та зняття валютних обмежень.
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