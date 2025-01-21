Українці збільшили попит на валюту: скільки купили з початку року — Finance.ua

Українці збільшили попит на валюту: скільки купили з початку року Сьогодні 13:06 — Валюта

Українці збільшили попит на валюту: скільки купили з початку року

З початку року населення викупило понад 930 млн доларів готівкової та безготівкової іноземної валюти.

Про це повідомив колишній голова Ради Національного банку Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

«За 20 днів січня НБУ провів чистих валютних інтервенцій на суму $2,5 млрд. Кожного тижня з валютних резервів країни витрачається понад $1 млрд на підтримку гривні. У 2024 році НБУ витратив на підтримку гривні $34,8 млрд (+22% порівняно з 2023 роком)», — зазначив він.

Данилишин також вказав, що девальвація гривні в річному вимірі становить 11,4% (січень до січня). Однак ані значні валютні інтервенції НБУ, ані девальвація гривні не знижують попит на валюту.

«Основну частину ажіотажного попиту на іноземну валюту формує населення. За 20 днів січня населення викупило понад $930 млн готівкової та безготівкової валюти (нетто), що складає 39% від усіх інтервенцій НБУ. У 2024 році купівля валюти населенням становила 35% від валютних інтервенцій НБУ, в 2023 році — 17%, а в 2022 році — лише 4%. У 2024 році населення наростило купівлю іноземної валюти в 3 рази порівняно з 2023 роком. Це свідчить про значне зростання валютного попиту серед населення», — підкреслив Данилишин.

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Він також додав, що попит на валюту в країні зріс, незважаючи на поліпшення фундаментальних макроекономічних факторів. У 2024 році торгове сальдо країни покращилося на $2,5 млрд, що призвело до скорочення чистої купівлі іноземної валюти бізнесом і банками на 5%.

Нагадаємо, аналітики ICU зазначали , що минулого тижня інтервенції НБУ на валютному ринку залишилися майже незмінними та перевищили $1 млрд. Це сприяло помірному посиленню гривні минулого тижня. За підсумками тижня офіційний курс гривні посилився на 0,4% до 42,13 грн/дол. Готівкова вартість долара в системно важливих банках за підсумками тижня зменшилася також на 0,4% - до 42,1−42,8 грн/дол.

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