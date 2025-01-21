Аналітики ICU пояснили зміцнення гривні — Finance.ua

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Аналітики ICU пояснили зміцнення гривні

Валюта
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Аналітики ICU пояснили зміцнення гривні
Аналітики ICU пояснили зміцнення гривні
Минулого тижня інтервенції НБУ на валютному ринку залишилися майже незмінними та перевищили $1 млрд. Це сприяло помірному посиленню гривні минулого тижня.
Про це йдеться у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU.
Аналітики компанії повідомили, що за чотири робочі дні минулого тижня чиста купівля валюти склала 702 млн дол.
Середньоденні обсяги чистої купівлі на міжбанківському ринку залишилися трошки більшими за $100 млн, однак домогосподарства зменшили чисту середньоденну купівлю з $80 у перші дні цього року до $67 млн.
За підсумками тижня офіційний курс гривні посилився на 0,4% до 42,13 грн/дол. Готівкова вартість долара в системно важливих банках за підсумками тижня зменшилася також на 0,4% - до 42,1−42,8 грн/дол.
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«Національний банк продовжив витрачати великі обсяги валюти з резервів, прагнучи заспокоїти ринок та посприяти стабілізації курсу гривні. Великий обсяг інтервенцій за навіть незначного зменшення попиту на валюту не лише стабілізував ситуацію на валютному ринку, а навіть посилив курс гривні минулого тижня», — йдеться у документі.
Зазначається, що стабілізація курсу має посприяти збільшенню пропозиції валюти на ринку від експортерів і зменшенню потреби в інтервенціях НБУ.
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«Ми зберігаємо очікування, що офіційний курс гривні в січні не перетне рівень 42,5 грн/дол., однак рухатиметься невеликими кроками до орієнтовно 46 грн/дол. наприкінці року», — прогнозують в ICU.
За матеріалами:
УНІАН
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