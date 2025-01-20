НБУ за тиждень продав понад 1 млрд доларів для підтримки гривні — Finance.ua

НБУ за тиждень продав понад 1 млрд доларів для підтримки гривні Сьогодні 12:20 — Валюта

НБУ за тиждень продав понад 1 млрд доларів для підтримки гривні

Попит на валюту зберігся на початку 2025 року. Національний банк вирішив знизити курс долара , незважаючи на високий структурний дефіцит валюти.

Про це повідомляє НБУ

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НБУ протягом тижня 13−17 січня 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,015 млрд доларів.

Це лише трохи менше, ніж протягом попереднього тижня — 1,039 млн доларів.

Попит на валюту різко зріс у грудні, і НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії.

Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів. Однак обсяг міжнародної допомоги Україні за 2024 рік становив 41,7 млрд доларів, що перекрило інтервенції на міжбанку.

Крім того, на початку року Україна вже отримала 3 млрд євро від ЄС за рахунок заморожених російських активів.

Обсяг міжнародних резервів досяг рекордного рівня за підсумками 2024 року, перевищивши 43,7 млрд доларів. Резерви й надалі поповнюватимуться міжнародною допомогою, невизначеність щодо якої на 2025 рік суттєво зменшилася.

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