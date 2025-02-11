Официальный курс гривны укрепился до самого сильного уровня за два месяца — аналитики Сегодня 08:02 — Валюта

Официальный курс гривны укрепился до самого сильного уровня за два месяца — аналитики

По итогам недели официальный курс гривны укрепился на 0.6% до 41.47 грн/$, самого сильного уровня за два месяца. Наличная стоимость доллара США в системно важных банках по итогам недели снизилась на 0.7% до 41.2−41.8 грн/$.

Об этом говорится в обзоре инвесткомпании ICU.

«Увеличение активности торгов валютой и увеличение ее дефицита не помешали Национальному банку снизить интервенции и усилить официальный курс гривны», — отмечают аналитики.

В общем, дефицит валюты на рынке увеличился, ведь чистая покупка валюты на прошлой неделе (за четыре рабочих дня) выросла на 8% (по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели).

В розничном сегменте чистая покупка выросла на 16% до $247 млн, а на межбанковском валютном рынке на 8% до $94 млн, так что общий дефицит валюты составил $341 млн.

В то же время рост дефицита сопровождался увеличением объемов торгов валютой на межбанковском рынке: покупка валюты выросла на 9%, а продажа на 11%.

«Однако это даже помогло НБУ продолжить контролируемо усиливать гривну и еще и уменьшить объем интервенций на прошлой неделе на 22% до $455 млн, наименьшего недельного объема с апреля прошлого года», — добавили в ICU.

График: ICU

Национальный банк продолжал уменьшать интервенции, которых все же оказалось достаточно, чтобы удовлетворить повышенный избыточный спрос и помочь укрепиться гривне. Рост спроса происходил, в частности, в розничном сегменте из-за открытия новых ежемесячных лимитов для онлайн-покупки валюты физическими лицами.

Напомним, депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев не прогнозирует резких скачков курса гривны в 2025 году. По словам Гетманцева, значительные золотовалютные резервы, внешняя помощь и политика Национального банка гарантируют отсутствие валютного кризиса.

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