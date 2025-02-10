«Изношенные» и «старые» доллары: в Нацбанке заявляют, что проблема снова появилась на радарах — Finance.ua

«Изношенные» и «старые» доллары: в Нацбанке заявляют, что проблема снова появилась на радарах
Тема обмена так называемых старых долларов снова появилась на радарах. Национальный банк призывает граждан сообщать о нарушениях при отказе или нарушениях при обмене старых и новых купюр 100 долларов.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Национальный банк напомнил, что летом 2023 года комплексно подошел к решению этой проблемы:
- уточнили нормативно-правовую базу, в частности, отменили перечень признаков незначительного износа банкнот иностранной валюты;
- провели информационную кампанию для граждан, чтобы объяснить их права при осуществлении валютно-обменных операций;
- банкам и небанковским финансовым учреждениям предоставили все необходимые разъяснения;
- провели соответствующие проверки. В частности, в 2024 году состоялось 150 проверок пунктов обмена 17 небанковских финучреждений, по результатам которых НБУ применил штрафы на общую сумму 5,65 млн грн.
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«В результате
количество обращений граждан с жалобами на банки и небанковские учреждения, осуществляющие обмен валют, снизилось по меньшей мере в пять раз", — добавили в НБУ.
Нацбанк получает в среднем за месяц не более 10 обращений с жалобами, связанными с отказом или ограничениями в обмене банкнот иностранной валюты через год их эмиссии.
«Это позволяет констатировать, что легальные пункты обмена, имеющие лицензию НБУ на осуществление валютно-обменных операций, не злоупотребляют в этой сфере», — констатирует регулятор.
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В то же время проблема, вновь появившаяся на страницах медиа, может крыться в теневом секторе, где работают учреждения, не имеющие лицензии НБУ. Единственным методом борьбы с такими нелегальными обменниками является привлечение правоохранителей.
«Призываем граждан сообщать Национальному банку обо всех фактах нарушений в сфере обмена валют, в частности отмечая наименование и адрес учреждения», — отмечают в Нацбанке.
Также НБУ напомнил о пяти правилах, которые следует знать, если вы хотите обменять банкноты иностранной валюты:
1. Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься без исключения к обмену.
2. Банкам и небанковским учреждениям запрещено отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центробанков и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования.
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3. Банкам и небанковским учреждениям при обмене валют запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.
4. С банкнотами, имеющими признаки значительного износа, должны совершаться операции инкассо. Банки и небанковские учреждения, производящие такие операции, должны обязательно разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо.
5. В случае отказа принимать на обмен валюту, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования, потребители могут обратиться с жалобой в НБУ.
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