Как мировые события повлияют на курс валют в Украине — прогноз на июль — Finance.ua
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Как мировые события повлияют на курс валют в Украине — прогноз на июль

Валюта
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Как мировые события повлияют на курс валют в Украине — прогноз на июль
Как мировые события повлияют на курс валют в Украине — прогноз на июль
В начале июля ключевыми факторами, влияющими на валютный рынок, станут война на Ближнем Востоке, рост цен на энергоносители, а также экономические трудности в США и ЕС.
По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тараса Лесового, стоимость этих валют может попасть в штормовую «болванку», однако это временно.
«Конечно, для украинского рынка важно соотношение стоимости евро к доллару на мировых торгах. То есть именно мировая стоимость евро будет определять курс этой валюты в Украине. По всем признакам, на следующей неделе 1 евро будет равен 1,12−1,15 доллара, что будет соответствовать трендам второй половины июня», — говорит эксперт.
Курс доллара в Украине будет формироваться с помощью НБУ. Эксперт отмечает, что действующий в Украине режим «управляемой гибкости» позволяет предотвращать кризисные явления. А валютные изменения будут незначительными.
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Он прогнозирует, что на следующей неделе по-прежнему разрыв между спросом и предложением будет преодолеваться объемами валютных интервенций: вполне возможно, что их объем останется на уровне 600−700 миллионов долларов в неделю, что будет свидетельствовать о штатной ситуации на рынке.
Основные показатели валютного рынка с 30 июня по 6 июля, по прогнозу банкира:
  • коридоры валютных изменений: 41,6−42 грн/долл. и 46,5−48,5 грн/евро (на межбанке) и 41,6−42 грн/долл. и 46,5−48,5 грн/евро (на наличном рынке);
  • ежедневные курсовые изменения: на межбанке — до 0,05−0,15 грн, в банках — до 0,1−0,2 грн, в обменных пунктах — до 0,3 грн;
  • еженедельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1−1,5% от начального курса понедельника.
«Украинский валютный рынок остается достаточно сбалансированным. Стоимость евро может изменяться более динамично, чем доллар, и будет зависеть от мировых торгов. Таким образом, на следующей неделе любые изменения будут ожидаемыми и предсказуемыми», — резюмировал Лесовой.
Напомним, третья неделя июня отметилась «девальвационным» трендом. Это было предопределено за счет факторов, о которых регулятор предупреждал рынок на прошлой неделе. Детальнее об этом рассказали здесь.
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По материалам:
УНІАН
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