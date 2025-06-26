Что будет с курсом доллара до конца июня — Finance.ua

Что будет с курсом доллара до конца июня Сегодня 04:39 — Валюта

Что будет с курсом доллара до конца июня

У экспертов есть разное видение того, что может быть с курсом доллара до конца июня.

Олег Пендзин связывает нынешнее подорожание доллара с началом периода низкой инфляции в Украине, традиционно наступающего летом.

«Как известно, Нацбанк и регулирует официальный курс гривны и отвечает за уровень инфляции, — напомнил Олег Пендзин. — Сейчас именно такой момент, когда стоимость продовольственной корзины начала снижаться, поэтому регулятор медленно начал повышать курс доллара, чтобы сохранилось определенное равновесие между этими двумя факторами, влияющими на годовую инфляцию. Считаю, что на этой неделе средний курс продажи наличного доллара останется на уровне 42 грн/доллар или незначительно выше».

Андрей Шевчишин отметил, что все указывает на продолжение ослабления гривны на текущей неделе.

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«Закрытие валютного межбанка на уровне 41,95−41,98 грн/доллар, да еще в пятницу, настраивает на продолжение восходящего тренда. То есть отметка 42 грн/доллар будет взята быстро, если НБУ не решит вмешаться в ситуацию и сбить спрос. Но регулятор не сделал этого за последние дни. Растут и доллар, и евро, что указывает на однозначную девальвационную тенденцию, а не на перерасчеты из-за глобальных колебаний пары евро-доллар. На неделе у бизнеса будет подготовка к налоговому периоду, что, как правило, сдерживает ослабление гривны», — резюмировал Андрей Шевчишин.

Андрей Забловский не дал однозначного прогноза, куда пойдет курс доллара ближе к концу июня.

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«Все будет зависеть от двух факторов: поведения пары доллар-евро на зарубежном рынке и решения руководства НБУ относительно ослабления гривны», — аргументировал Андрей Забловский.

Продавать или покупать валюту

Андрей Забловский советует до конца июня приостановить какие-либо действия как с наличной валютой, так и с ценными бумагами.

«Когда на рынке турбулентность, лучше переждать, пока ситуация стабилизируется», — аргументировал эксперт.

Андрей Шевчишин напомнил: с 2000 года в июне гривна падала к доллару всего четыре раза, три из которых было менее одного процента.

«Пока все выглядит так, что 2025 год будет пятым годом в этой очереди, — не исключает Андрей Шевчишин. — Можем дойти до 42,75 грн/доллар запросто. Не через неделю, но через несколько недель — вполне вероятно. Главное не паниковать и не бежать скупать валюту на все кровные. У НБУ достаточно ресурса, чтобы сбить спекулятивные настроения, если будет такое решение».

Также Андрей Шевчишин и Олег Пендзин проанализировали структуру депозитов населения. По данным Фонда гарантирования вкладов физлиц, на 69,8% это деньги до востребования. Еще 17,5% — короткие депозиты до 3 месяцев. Всего у 12,7% вкладчиков есть депозиты 3 месяца и больше.

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«Есть три группы вкладчиков: 40,9% имеют на текущих счетах символические суммы — до 10 грн, еще 57,2% — вклады до 200 тыс. грн — говорит Андрей Шевчишин. — Но почти на 98% вкладов по количеству приходится лишь 28% всех средств. И есть 1,9% вкладчиков, имеющих депозиты от 200 тыс. грн. Однако в денежном выражении это 71,8% всех средств на депозитах».

Исходя из этого, эксперты оценивают, что значительное количество населения хранит сбережения в наличной валюте и их «не видит» официальная статистика.

ТСН По материалам:

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