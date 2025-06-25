Как действовать при блокировании карты из-за превышения лимитов переводов (объяснение НБУ) — Finance.ua

Как действовать при блокировании карты из-за превышения лимитов переводов (объяснение НБУ)
НБУ внимательно следит за переводами денег с карты на карту. С 1 июня наибольшая сумма составляет до 100 тыс. грн в месяц. В случае нарушений лимитов, украинцам будут блокировать карты.
Так НБУ ответил на запрос, пишет SPEKA.
Как напомнили в НБУ, пользование платежными картами, в том числе и их блокирование, регулируется Законом «О платежных услугах» Каждый банк при открытии счета обозначает в соглашении правила пользования и из-за чего возможно блокирование карты.
Превышение месячного лимита на перевод денег
Первое, что делает банк в случае превышения лимита переводов денег на карту, — это не позволяет провести операцию. То есть если вы уже исчерпали лимит, а вам пытаются перевести деньги, то банк отклонит транзакцию, а пользователю пришлет сообщение с предупреждением.
В случае, если попытки перевести деньги продолжатся, банк может заблокировать карту, в частности до выяснения всех обстоятельств.
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Напомним, что лимиты для низкого и среднего уровня риска составляют 100 тыс. грн в месяц, а для высокого уровня риска — 50 тыс. грн. Для того чтобы лимит повысить, вы должны предоставить подтверждение доходов.
Что делать при блокировке карты
В случае блокировки карты, пользователю следует обратиться с заявлением в банк, клиентом которого он является.
Банк должен рассмотреть жалобу и предоставить ответ с разъяснениями.
Как можно подтвердить свои доходы
Подтверждение доходов предполагает получение документов/информации в электронной форме. Допускаются следующие документы:
- сформированные клиентом справки ОК5 и ОК7;
- налоговая декларация;
- зарплатные ведомости;
- подтверждение зачислений от государственных органов;
- подтвержденные доходы членов семей;
- документы, подтверждающие волонтерскую деятельность.
Клиенты банков, которые планируют совершать переводы на сумму, превышающую установленный месячный лимит, обязаны предоставить банку документальное подтверждение доходов при установлении/пересмотре деловых отношений.
При получении подобных документов банки будут отменять лимиты или устанавливать их в размере, что соответствует финансовым возможностям таких клиентов, в том числе путем контроля сумм поступления на счета.
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