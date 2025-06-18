НБУ расширил список системно важных банков — Finance.ua

НБУ расширил список системно важных банков
Национальный банк Украины подтвердил статус системной важности для 15 учреждений, которые были в этом перечне в 2024 году, и добавил в перечень АО «Идея Банк».
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В обновленном перечне системно важных банков 16 учреждений:
- А-БАНК;
- Идея Банк;
- Креди Агриколь Банк;
- Кредобанк;
- ОТП Банк;
- Ощадбанк;
- Пивденный;
- ПриватБанк;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банк;
- Сенс Банк;
- Таскомбанк;
- Укргазбанк;
- Укрэксимбанк;
- Укрсиббанк;
- Универсал Банк.
Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января.
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Напомним, банки заработали около 255 млрд гривен с начала войны. За 1-й квартал этого года банковский сектор получил 40 млрд гривен прибыли. Из них 65,7 процента сформировали государственные банки. ПриватБанк перечислил в бюджет 32,1 млрд грн дивидендов. Это больше половины доходов от дивидендов государственных предприятий, запланированных на 2025 год.
По данным НБУ, в течение первой половины года Индекс финансового стресса (ИФС) находился на самом низком уровне с начала полномасштабного вторжения, хоть и был волатильным. Наибольший вклад в ИФС имел валютный субиндекс, несколько снизившийся по сравнению с началом года прежде всего из-за сокращения объемов валютных интервенций.
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