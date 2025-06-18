НБУ расширил список системно важных банков — Finance.ua

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НБУ расширил список системно важных банков

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НБУ расширил список системно важных банков
НБУ расширил список системно важных банков
Национальный банк Украины подтвердил статус системной важности для 15 учреждений, которые были в этом перечне в 2024 году, и добавил в перечень АО «Идея Банк».
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В обновленном перечне системно важных банков 16 учреждений:
  • А-БАНК;
  • Идея Банк;
  • Креди Агриколь Банк;
  • Кредобанк;
  • ОТП Банк;
  • Ощадбанк;
  • Пивденный;
  • ПриватБанк;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен Банк;
  • Сенс Банк;
  • Таскомбанк;
  • Укргазбанк;
  • Укрэксимбанк;
  • Укрсиббанк;
  • Универсал Банк.
Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января.

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Напомним, банки заработали около 255 млрд гривен с начала войны. За 1-й квартал этого года банковский сектор получил 40 млрд гривен прибыли. Из них 65,7 процента сформировали государственные банки. ПриватБанк перечислил в бюджет 32,1 млрд грн дивидендов. Это больше половины доходов от дивидендов государственных предприятий, запланированных на 2025 год.
По данным НБУ, в течение первой половины года Индекс финансового стресса (ИФС) находился на самом низком уровне с начала полномасштабного вторжения, хоть и был волатильным. Наибольший вклад в ИФС имел валютный субиндекс, несколько снизившийся по сравнению с началом года прежде всего из-за сокращения объемов валютных интервенций.
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По материалам:
Finance.ua
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