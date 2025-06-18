НБУ расширил список системно важных банков — Finance.ua

НБУ расширил список системно важных банков Сегодня 19:02

НБУ расширил список системно важных банков

Национальный банк Украины подтвердил статус системной важности для 15 учреждений, которые были в этом перечне в 2024 году, и добавил в перечень АО «Идея Банк».

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В обновленном перечне системно важных банков 16 учреждений:

А-БАНК;

Идея Банк;

Креди Агриколь Банк;

Кредобанк;

ОТП Банк;

Ощадбанк;

Пивденный;

ПриватБанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк;

Сенс Банк;

Таскомбанк;

Укргазбанк;

Укрэксимбанк;

Укрсиббанк;

Универсал Банк.

Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января.

Напомним, банки заработали около 255 млрд гривен с начала войны. За 1-й квартал этого года банковский сектор получил 40 млрд гривен прибыли. Из них 65,7 процента сформировали государственные банки. ПриватБанк перечислил в бюджет 32,1 млрд грн дивидендов. Это больше половины доходов от дивидендов государственных предприятий, запланированных на 2025 год.

По данным НБУ, в течение первой половины года Индекс финансового стресса (ИФС) находился на самом низком уровне с начала полномасштабного вторжения, хоть и был волатильным. Наибольший вклад в ИФС имел валютный субиндекс, несколько снизившийся по сравнению с началом года прежде всего из-за сокращения объемов валютных интервенций.

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