Сколько будут стоить 100 долларов в Украине: прогноз банкира — Finance.ua

Сколько будут стоить 100 долларов в Украине: прогноз банкира Сегодня 20:00 — Валюта

Сколько будут стоить 100 долларов в Украине: прогноз банкира

Ситуация на валютном рынке Украины до 29 июня остается в пределах прежних показателей. Любые курсовые «обострения» — это только гипотезы.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

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Согласно его прогнозу, курс доллара будет находиться в коридоре 41,5 — 41,9 гривны за доллар и 45,5 — 47,5 гривны за евро на межбанке и 41,45 — 41,8 гривны за доллар и 45,5 — 47,5 гривны за евро на готов.

Таким образом, 100 долларов в гривнах в Украине до 29 июня будут стоить 4145 — 4180 гривен, а 1000 долларов в гривнах обойдутся украинцам в 41 450 — 41 800 гривен.

В то же время 100 евро в гривнах будут стоить 4550 — 4750 гривен, а 1000 долларов в гривнах обойдутся в 45 500 — 47 500 гривен.

Ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой дал прогноз курса доллара на июнь 2025 года.

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По его мнению, начальная планка на 2025 год — 42,02 гривны за доллар — может снова стать реальностью уже в ближайшее время. При этом он указал, что курс доллара в Украине, вероятнее всего, будет колебаться в пределах 41,6 — 42 гривны.

УНІАН По материалам:

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