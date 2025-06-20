ТОП-3 причины евро сместить доллар с первого места — Finance.ua

ТОП-3 причины евро сместить доллар с первого места Сегодня 09:16 — Валюта

ТОП-3 причины евро сместить доллар с первого места

Доллар остается главной резервной валютой в мире. Чтобы эта роль перешла к евро, необходимо выполнение трех предпосылок.

Об этом заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард во время конференции НБУ в Киеве, транслируемой на Youtube.

Как отметила Лагард, сейчас доля евро в резервах центральных банков мира составляет около 20%. «Это вторая самая большая резервная валюта в мире», — сказала она

По ее словам, также важно золото, которое существенно увеличило стоимость и долю, учитывая нынешнюю неопределенность.

«Основной резервной валютой является доллар. Его роль со временем чуть-чуть уменьшается, уже 58% резервов. Будущее покажет, но я не думаю, что эта ситуация изменится очень быстро», — сказала глава ЕЦБ.

ТОП-3 фактора

Лагард упомянула о своей недавней речи в Берлине, в которой она изложила три предпосылки для того, чтобы евро стал главной резервной валютой.

«Их есть три. Первая — геополитическая, вторая — экономическая, третья правовая», — сказала она.

Первое — на геополитическом фронте страна, претендующая на такую ​​роль, должна продемонстрировать, что она является торговым партнером. В Европе есть 72 договора с партнерами, это 40% международной торговли. «Достаточно ли, нужно ли больше, есть ли у нас четкая стратегия?» — сказала она.

Кроме того, на этом фронте нужна надежность и способность себя защищать, и в этом плане страны, в частности Германия, предпринимают шаги, сообщила она.

«Второй элемент, который необходим, это экономическая мощь. И вам нужно быть территорией, которая привлекательна для инвестиций. Вам нужна надежная фискальная политика, но вам также нужно привлекать капитал», — рассказала глава ЕЦБ.

Лагард призвала к реформам финансового сектора ЕС, чтобы иметь возможность привлекать капитал.

«Третий компонент — это доверие, уверенность, которую имеют экономические агенты по отношению к евро», — сказала она. По ее словам, необходимо выполнять правила международного валютного порядка. «Если мы подписываем контракт, этот контракт должен выполняться, и это должно поддерживаться нашими судами», — добавила она.

«Вот три столпа, которые будут необходимы для любой валюты, чтобы надеяться на законных условиях стать резервной валютой», — констатировала Лагард.

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