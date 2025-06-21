Эксперты ответили, во что сейчас выгоднее всего вкладывать деньги — Finance.ua

Эксперты ответили, во что сейчас выгоднее всего вкладывать деньги Сегодня 08:09 — Валюта

Эксперты ответили, во что сейчас выгоднее всего вкладывать деньги

К середине июня европейская валюта рекордно выросла, достигнув отметки в 48 гривен. В этой связи украинцы задумались, менять ли евро на доллары, да и выгодно ли продавать сейчас валюту.

Эксперты рассказали, что принесет больше денег.

Во что лучше инвестировать

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии ТСН отметил , что украинцы в нынешних условиях пытаются зарабатывать на традиционных финансовых инструментах.

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По его словам, сейчас можно покупать доллары, а вот евро как инвестиция таит риски.

При этом глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский рассказал, что самый большой доход сейчас может принести банковское золото.

«Доходность его за год уже превысила 60%. Но этот денежный инструмент доступен далеко не каждому, потому что экономически целесообразно покупать слитки весом не менее 10 граммов, цена которых — более 45 тысяч гривен за слиток. Причем по правилу: «купил и забыл», — объяснил экономист.

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Он отметил, что самым популярным способом заработать остается валюта, депозиты и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Что касается продажи валюты, то доллар пока лучше не трогать, а вот европейскую валюту, купленную в предыдущие годы по более низкой цене, можно продать.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что прибыль от евро следует инвестировать в более выгодные гривневые финансовые инструменты — ОВГЗ или краткосрочный депозит на 3−4 месяца.

Справка Finance.ua:

центральные банки по всему миру ожидают, что в ближайшие пять лет доля золота в их международных резервах вырастет, тогда как объем долларовых активов — наоборот, уменьшится;

бизнес, банкиры, домохозяйства и аналитики прогнозируют дальнейший рост курса доллара к гривне в течение следующего года. Финансовые аналитики оценили возможный курс доллара через 12 месяцев на уровне 44,47;

заместитель главы НБУ Юрий Гелетий ранее заявлял, что чистый спрос на наличную валюту в Украине в апреле-мае существенно снизился, и это из-за уменьшения интереса населения к доллару. В апреле чистый спрос на наличный доллар составил $58 млн, в июне он снизился до $10 млн.

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УНІАН По материалам:

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