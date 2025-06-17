Все больше экспортеров в мире отказываются от доллара — Bloomberg Сегодня 21:34 — Валюта

Все больше экспортеров в мире отказываются от доллара — Bloomberg

Мировые экспортеры все чаще отказываются от доллара США в расчетах и ​​просят платить им в местных или альтернативных валютах — евро, юанях, мексиканских песо или канадских долларах — из-за роста валютных рисков и нежелания зависеть от нестабильности курса доллара.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

В сообщении говорится, что об этой тенденции сообщает американский банк US Bancorp.

Его представительница Пола Комингс отмечает, что все больше иностранных поставщиков теряют интерес к доллару и прямо говорят: «рассчитывайтесь в нашей валюте». Колебание курса доллара стало главной причиной.

Хотя на фоне конфликта на Ближнем Востоке доллар краткосрочно укрепился, всего за 2025 год он потерял около 8% стоимости по отношению к корзине основных валют, по данным Bloomberg.

Некоторые компании уже перестраивают платежные механизмы. К примеру, американская компания со Среднего Запада теперь обменивает доллары на евро перед оплатой древесины из Европы — ее поставщик предоставляет 2% скидку за расчет в евро. А импортер товаров из Китая договорился с поставщиками об оплате в юанях.

Еще одна компания из США, покупающая оборудование в Италии, получила более выгодные условия, согласившись платить в евро.

Аналитики считают, что эта тенденция может только усиливаться, особенно если будут появляться новые региональные торговые блоки в Азии или Латинской Америке, где компании предпочитают собственные или региональные валюты.

Несмотря на то, что доллар остается доминантной валютой в мировой торговле — например, в странах Америки с 1999 по 2019 год его использовали почти во всех экспортных контрактах — его роль постепенно подвергается пересмотру.

Економічна Правда По материалам:

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