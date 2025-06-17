Финансовые аналитики улучшают прогноз по курсу — опрос НБУ Сегодня 10:05 — Валюта

Финансовые аналитики улучшают прогноз по курсу — опрос НБУ

Бизнес, банкиры, домохозяйства и аналитики прогнозируют дальнейший рост курса доллара по отношению к гривне в течение следующего года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проводимого Национальным банком Украины.

График: НБУ

Что говорят аналитики и банкиры

Финансовые аналитики в мае 2025 года оценили возможный курс доллара через 12 месяцев на уровне 44,47. Это несколько ниже, чем в предыдущем опросе за апрель (44,75 грн).

Банкиры последний раз давали свой прогноз в апреле — 45,29 грн за доллар. Это незначительно ниже их январского прогноза (45,31 грн).

Население

Среди домохозяйств ожидания несколько изменились в сторону обесценивания гривны. Если в апреле население прогнозировало курс на уровне 42,50 грн/доллар, то в мае уже 43,10 грн/доллар.

Прогнозы бизнеса

Руководители украинских предприятий, согласно данным за февраль, ожидали курс доллара на уровне 44,23 грн.

График: НБУ

Напомним, заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий ранее заявлял , что чистый спрос на наличную валюту в Украине в апреле-мае существенно снизился, и это из-за уменьшения интереса населения к доллару В апреле чистый спрос на наличный доллар составил $58 млн, то в июне он снизился до $10 млн.

В то же время, Национальный банк убежден , что сейчас нет ни нужды, ни оснований открывать эмиссионный канал для покрытия дефицита госбюджета.

Международный валютный фонд считает , что для финансовой стабильности Украины необходимо придерживаться политики плавающего курса гривны. Такой режим предусмотрен действующей программой сотрудничества с фондом.

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