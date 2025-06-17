Финансовые аналитики улучшают прогноз по курсу — опрос НБУ
Бизнес, банкиры, домохозяйства и аналитики прогнозируют дальнейший рост курса доллара по отношению к гривне в течение следующего года.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проводимого Национальным банком Украины.
Что говорят аналитики и банкиры
Финансовые аналитики в мае 2025 года оценили возможный курс доллара через 12 месяцев на уровне 44,47. Это несколько ниже, чем в предыдущем опросе за апрель (44,75 грн).
Банкиры последний раз давали свой прогноз в апреле — 45,29 грн за доллар. Это незначительно ниже их январского прогноза (45,31 грн).
Население
Среди домохозяйств ожидания несколько изменились в сторону обесценивания гривны. Если в апреле население прогнозировало курс на уровне 42,50 грн/доллар, то в мае уже 43,10 грн/доллар.
Прогнозы бизнеса
Руководители украинских предприятий, согласно данным за февраль, ожидали курс доллара на уровне 44,23 грн.
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Напомним, заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий ранее заявлял, что чистый спрос на наличную валюту в Украине в апреле-мае существенно снизился, и это из-за уменьшения интереса населения к доллару В апреле чистый спрос на наличный доллар составил $58 млн, то в июне он снизился до $10 млн.
В то же время, Национальный банк убежден, что сейчас нет ни нужды, ни оснований открывать эмиссионный канал для покрытия дефицита госбюджета.
Международный валютный фонд считает, что для финансовой стабильности Украины необходимо придерживаться политики плавающего курса гривны. Такой режим предусмотрен действующей программой сотрудничества с фондом.
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