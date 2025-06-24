НБУ уточнил правила финмониторинга, валютного контроля и санкционного надзора — Finance.ua

НБУ уточнил правила финмониторинга, валютного контроля и санкционного надзора Сегодня 13:38 — Валюта

НБУ уточнил правила финмониторинга, валютного контроля и санкционного надзора

Нацбанк уточнил правила финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Об этом идет речь на сайте регулятора.

Цель обновлений — сделать надзор более эффективным и уменьшить нагрузку на финансовые учреждения во время проверок.

Изменения касаются следующих вопросов:

в каких случаях можно продлить сроки проведения плановых и внеплановых выездных проверок;

в какие сроки банк или небанковское учреждение должны представить НБУ план мер по устранению нарушений, выявленных во время проверки.

Также изменения предполагают, что справки о выездных проверках и актах по результатам безвыездного надзора НБУ будет предоставлять не только в бумажном, но и в электронном виде.

Напомним, финансовый мониторинг — это деятельность, направленная на выявление незаконно полученных доходов и предотвращение финансирования терроризма.

Национальный банк устанавливает требования к банкам и небанковским учреждениям по противодействию отмыванию средств и контролирует, как эти требования выполняются.

Так, например, в марте этого года Нацбанк оштрафовал шесть банков за нарушения в сфере финмониторинга.

В рамках денежного мониторинга банки и остальные денежные учреждения проверяют собственных клиентов и анализируют их денежные операции. Если выявляются подозрительные транзакции, они сообщают об этом Государственной службе финансового мониторинга и правоохранительным органам.

Нацбанк действует в соответствии с международными стандартами FATF в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

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