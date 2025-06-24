НБУ уточнил правила финмониторинга, валютного контроля и санкционного надзора — Finance.ua
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НБУ уточнил правила финмониторинга, валютного контроля и санкционного надзора

Валюта
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НБУ уточнил правила финмониторинга, валютного контроля и санкционного надзора
НБУ уточнил правила финмониторинга, валютного контроля и санкционного надзора
Нацбанк уточнил правила финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Об этом идет речь на сайте регулятора.
Цель обновлений — сделать надзор более эффективным и уменьшить нагрузку на финансовые учреждения во время проверок.
Изменения касаются следующих вопросов:
  • в каких случаях можно продлить сроки проведения плановых и внеплановых выездных проверок;
  • в какие сроки банк или небанковское учреждение должны представить НБУ план мер по устранению нарушений, выявленных во время проверки.
Также изменения предполагают, что справки о выездных проверках и актах по результатам безвыездного надзора НБУ будет предоставлять не только в бумажном, но и в электронном виде.
Напомним, финансовый мониторинг — это деятельность, направленная на выявление незаконно полученных доходов и предотвращение финансирования терроризма.
Национальный банк устанавливает требования к банкам и небанковским учреждениям по противодействию отмыванию средств и контролирует, как эти требования выполняются.
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Так, например, в марте этого года Нацбанк оштрафовал шесть банков за нарушения в сфере финмониторинга.
В рамках денежного мониторинга банки и остальные денежные учреждения проверяют собственных клиентов и анализируют их денежные операции. Если выявляются подозрительные транзакции, они сообщают об этом Государственной службе финансового мониторинга и правоохранительным органам.
Нацбанк действует в соответствии с международными стандартами FATF в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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