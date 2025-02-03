Финансовый мониторинг карточных переводов будет постоянным процессом, — Гетманцев — Finance.ua
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Финансовый мониторинг карточных переводов будет постоянным процессом, — Гетманцев

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Финансовый мониторинг карточных переводов будет постоянным процессом, — Гетманцев
Финансовый мониторинг карточных переводов будет постоянным процессом, — Гетманцев
Финансовый мониторинг будет постоянным процессом, а не временной мерой.
Об этом в интервью Українським Новинам сказал депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
«Финансовый мониторинг — не временное явление и не какая-то репрессивная мера, чтобы поймать какого-нибудь „дельца“ и прекратить его злоупотребления. Это постоянное явление, которое будет сопровождать нашу финансовую систему как цивилизованную финансовую систему на протяжении всей ее истории, если мы хотим быть бесспорной частью цивилизованного европейского мира», — рассказал он.
Гетманцев назвал своей целью слом общественного договора, который предопределял толерантное отношение к уклонению от налогообложения и к коррупции.
Одним из этапов такого слома он назвал введение финансового мониторинга, в частности карточных переводов.
Он отметил, что это нормальная практика, с которой сталкиваются все, кто открывает счета в Европе.
«Это постоянная работа по предупреждению злоупотреблений с безналичными расчетами для наркоторговли и нелегальной торговли и вплоть до терроризма. Напомню на минутку, что у нас страна в войне. Но дальнейшее развитие тех или иных ограничений будет зависеть прежде всего от коммерческих банков, которые их вводят. Это их право определять эти ограничения. И я очень благодарен банкам за их ответственную, государственную позицию в противодействии злу нелегальных платежей», — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • С 1 февраля 2025 года в Украине банки начали устанавливать ограничения на переводы по реквизитам IBAN для клиентов без документально подтвержденного дохода.
  • Для клиентов, попавших в группу «высокого риска», планируется установить лимит на исходные переводы в сумме до 50 тыс. грн в месяц.
  • Для клиентов «низкого» и «среднего риска»:
     — с 1 февраля 2025 года — в сумме до 150 тысяч грн в месяц;
     — с 1 июня 2025 года — в сумме до 100 тысяч грн в месяц.
Детальнее о новых лимитах и ​​зачем они вводятся читайте в статье по ссылке ниже:

Лимиты на карточные переводы с 1 февраля

По материалам:
Українські Новини
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