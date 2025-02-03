Финансовый мониторинг карточных переводов будет постоянным процессом, — Гетманцев Сегодня 13:04

Финансовый мониторинг карточных переводов будет постоянным процессом, — Гетманцев

Финансовый мониторинг будет постоянным процессом, а не временной мерой.

Об этом в интервью Українським Новинам сказал депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

«Финансовый мониторинг — не временное явление и не какая-то репрессивная мера, чтобы поймать какого-нибудь „дельца“ и прекратить его злоупотребления. Это постоянное явление, которое будет сопровождать нашу финансовую систему как цивилизованную финансовую систему на протяжении всей ее истории, если мы хотим быть бесспорной частью цивилизованного европейского мира», — рассказал он.

Гетманцев назвал своей целью слом общественного договора, который предопределял толерантное отношение к уклонению от налогообложения и к коррупции.

Одним из этапов такого слома он назвал введение финансового мониторинга, в частности карточных переводов.

Он отметил, что это нормальная практика, с которой сталкиваются все, кто открывает счета в Европе.

«Это постоянная работа по предупреждению злоупотреблений с безналичными расчетами для наркоторговли и нелегальной торговли и вплоть до терроризма. Напомню на минутку, что у нас страна в войне. Но дальнейшее развитие тех или иных ограничений будет зависеть прежде всего от коммерческих банков, которые их вводят. Это их право определять эти ограничения. И я очень благодарен банкам за их ответственную, государственную позицию в противодействии злу нелегальных платежей», — добавил он.

Справка Finance.ua:

С 1 февраля 2025 года в Украине банки начали устанавливать ограничения на переводы по реквизитам IBAN для клиентов без документально подтвержденного дохода.

Для клиентов, попавших в группу «высокого риска», планируется установить лимит на исходные переводы в сумме до 50 тыс. грн в месяц.

Для клиентов «низкого» и «среднего риска»:

— с 1 февраля 2025 года — в сумме до 150 тысяч грн в месяц;

— с 1 июня 2025 года — в сумме до 100 тысяч грн в месяц.

Детальнее о новых лимитах и ​​зачем они вводятся читайте в статье по ссылке ниже:

Українські Новини По материалам:

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