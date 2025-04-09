Нацбанк у березні оштрафував шість банків за порушення у сфері фінмоніторингу — Finance.ua
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Нацбанк у березні оштрафував шість банків за порушення у сфері фінмоніторингу

Фондовий ринок
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Нацбанк у березні оштрафував шість банків за порушення у сфері фінмоніторингу
Нацбанк у березні оштрафував шість банків за порушення у сфері фінмоніторингу
Національний банк у березні 2025 року застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Зокрема, на АТ «МІБ» накладено штраф у 20,5 млн грн за неналежне виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.
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Порушення інших банків також стосувалися недоліків при здійсненні належної перевірки клієнтів, неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу та недотримання вимог валютного законодавства.
АБ «Південний» крім штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу отримав додатковий штраф у 400 тис. грн за неналежне виконання обов’язків щодо здійснення валютного нагляду.
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АТ «Сенс Банк» отримав штраф у 4,1 млн грн за неналежне виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та недоліки при застосуванні ризик-орієнтованого підходу.
За систематичне неподання звітності з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) у встановлені строки небанківську фінансову установу ПТ «Санлайт ессетс і компанія» оштрафовано на 51 тис. грн.
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За матеріалами:
Укрінформ
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